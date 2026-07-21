Oficial en Arizona: el guiño de Katie Hobbs a los votantes latinos a horas de las elecciones primarias

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, reforzó su estrategia de consolidar el respaldo del electorado hispano con el lanzamiento de una nueva coalición integrada por líderes comunitarios, funcionarios locales y representantes latinos del estado. La iniciativa, denominada Familias Primero, busca reforzar el vínculo con una comunidad considerada determinante y poner el foco en temas vinculados con el costo de vida, la economía y la educación.

Katie Hobbs lanza Familias Primero para captar el voto latino en Arizona

La gobernadora Katie Hobbs anunció oficialmente la creación de Familias Primero, una coalición conformada por más de 50 líderes latinos, miembros de la comunidad y autoridades locales que, según explicó, trabajarán para ampliar la participación de las voces hispanas en la agenda política de Arizona.

Katie Hobbs presentó Familias Primero

A través de un mensaje publicado en X, Katie Hobbs explicó que el lanzamiento de Familias Primero responde a la necesidad de que estos líderes latinos trabajen de manera coordinada para representar a Arizona.

En ese mensaje afirmó sentirse orgullosa de presentar la coalición y destacó que el espacio busca garantizar que “las voces latinas estén en la mesa”, para que puedan escuchar, organizarse y trabajar en favor de las familias de todo el estado. También señaló que el grupo está integrado por personas dispuestas a involucrarse activamente en la campaña y colaborar en el proceso electoral de los próximos meses.

Durante su intervención sostuvo: “Estoy muy orgullosa de estar con todos ustedes hoy para lanzar Familias Primero, nuestra coalición de líderes latinos, miembros de la comunidad y funcionarios electos locales que se están sumando a esta lucha para cumplir con las familias de Arizona. Esta coalición se trata de asegurar que las voces latinas estén en la mesa para que juntos podamos escuchar, organizarnos y luchar por las familias de todo el estado”.

La gobernadora concluyó ese mensaje con un llamado a la movilización de cara a las elecciones al señalar que restan poco más de cien días para la definición electoral y convocó a sus seguidores a trabajar para alcanzar la victoria.

Katie Hobbs confronta a Washington y defiende su agenda económica en Arizona

En otra publicación realizada en X, la gobernadora aprovechó el lanzamiento de la coalición para diferenciar su gestión de las políticas impulsadas desde Washington.

La coalición prioriza la discusión sobre temas fundamentales para la comunidad, tales como el costo de vida, la economía familiar, el acceso a la educación y la salud X de Katie Hobbs

Allí aseguró que, mientras algunos dirigentes nacionales respaldan iniciativas que, según su visión, incrementan el costo de vida para los latinos, su administración prioriza medidas destinadas a aliviar la situación económica de las familias.

También sostuvo que la creación de Familias Primero tiene como finalidad comunicar a la comunidad latina que su gobierno trabaja para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del estado.

La campaña también destacó acciones impulsadas durante la administración de Hobbs que, según sus representantes, benefician directamente a las familias latinas.

Entre ellas mencionaron la protección del seguro médico, la disponibilidad de recursos para los hogares y el rechazo a proyectos considerados antimigrantes.

Elecciones en Arizona: por qué el voto latino será decisivo en noviembre

Según explicó Univision, la campaña considera que el voto latino será uno de los factores decisivos en las elecciones generales del 3 de noviembre .

será uno de los factores decisivos en las elecciones generales del . Por ese motivo, además del lanzamiento de Familias Primero, invertirá en comunicación en español y en actividades comunitarias destinadas a acercarse a los votantes hispanos en distintas regiones del estado.

A través de sus redes sociales, Hobbs destacó que el espacio busca asegurar que los representantes latinos participen directamente en las decisiones y en la organización de la campaña X de Katie Hobbs

La estrategia apunta a mantener un contacto permanente con las comunidades latinas mediante encuentros, acciones territoriales y espacios de diálogo que permitan conocer de primera mano cuáles son sus principales preocupaciones. La intención es consolidar una relación sostenida durante los meses previos a los comicios.

Durante la presentación de la coalición, Hobbs también pidió el acompañamiento de quienes integran el nuevo espacio y reconoció que la campaña electoral será exigente.

En ese contexto, sostuvo: “Seguiré trabajando todos los días para ganarme la confianza y el apoyo de los habitantes de Arizona, incluidas las familias latinas. En los próximos meses voy a necesitar su ayuda porque esta será una contienda difícil”.