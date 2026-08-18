Arrancan los alegatos en el juicio a Meta por presunta adicción de adolescentes

Acusado de haber convertido a los adolescentes en adictos a Facebook e Instagram, Meta afronta desde este martes en EE.UU. los primeros alegatos en un proceso en el que varios estados le reclaman cerca de 200.000 millones de dólares.

Después de la selección del jurado la semana pasada, este martes el tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco, empezará a estudiar el fondo de la cuestión durante seis semanas de audiencias.

Es el primer juicio federal de un amplio contencioso que apunta también a TikTok, Snapchat y YouTube, acusados por familias, comunidades escolares y autoridades de algunos estados de haber deteriorado la salud mental de los adolescentes.

La empresa fundada y dirigida por Mark Zuckerberg comparece en este caso en solitario, con el precedente de dos condenas este año ante tribunales estatales en Los Ángeles y Nuevo México ante las que ha presentado recurso.

Los estados demandantes reclaman, según un cálculo aún provisional, unos 193.000 millones de dólares de sanción. La semana pasada desmintieron que pidan 1,4 billones de dólares como había calculado Meta, y acusaron al grupo de querer "provocar estupor".

También reclaman que se impongan por defecto a los menores los ajustes de mayor protección, desde el tiempo de pantalla hasta las notificaciones, sin que un adolescente pueda modificarlos por sí solo.

Aunque son 29 los estados de la coalición que demanda a Meta desde 2023, la voz cantante en este juicio la llevan los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.

Su acusación se articula en tres ejes: Meta habría mentido al público sobre la nocividad de sus aplicaciones en los adolescentes; habría diseñado ciertas funciones para retenerlos, en particular filtros de apariencia y herramientas de limitación del tiempo fácilmente eludibles; y habría recopilado datos de niños menores de 13 años sin consentimiento parental, en violación de una ley federal.

"Demostraremos ante un jurado que Meta ocultó lo que sabía sobre los daños causados a los jóvenes, porque mirar hacia otro lado resultaba más rentable", afirmó el lunes el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman.

"Lo hicimos con la industria del tabaco en los años noventa, lo hicimos con las empresas responsables de la crisis de los opioides, lo volveremos a hacer con Meta", aseguró.

- Jurado consultivo -

La semana pasada se eligieron los ocho miembros del jurado, aunque su papel será consultivo.

La decisión final recaerá en la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, conocida por haber sancionado a Apple y por arbitrar el reciente juicio entre Elon Musk y OpenAI.

Como testigo estrella se espera a Mark Zuckerberg, seis meses después de su primera comparecencia ante un jurado, en Los Ángeles, que se saldó con una condena histórica por el perjuicio sufrido por una adolescente.

El jurado también escuchará a Arturo Béjar, un exingeniero de Meta convertido en una figura clave en la lucha contra los gigantes de las redes sociales.

La jueza rechazó la petición del grupo californiano de excluir su testimonio, al considerar que se trataba de un "intento desesperado de eliminar a un testigo sólido" de los demandantes.

La empresa afirma contar con unos 3.600 millones de usuarios en el conjunto de sus aplicaciones y registra beneficios récord que están financiando sus caras ambiciones de desarrollo en la IA.

Un portavoz de la empresa afirmó a la AFP que están "profundamente en desacuerdo con estas acusaciones" y expresó su convencimiento "de que las pruebas demostrarán [su] compromiso de larga data con los jóvenes".

Según Nora Freeman Engstrom, profesora de derecho en Stanford, el desafío del proceso será medir "la brecha" entre lo que Meta sabía de sus productos y lo que decía públicamente sobre ellos.

La principal amenaza para Meta es "el daño reputacional" y la obligación de modificar sus productos, estimó de su parte Vincent Joralemon, jurista en la Universidad de Berkeley.