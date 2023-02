Asegura que ganó 2 mil millones de dólares en la lotería Powerball, pero que le robaron el ticket

escuchar

El pasado 14 de febrero, los funcionarios de la Lotería de California anunciaron al ganador del récord de más de 2 mil millones de dólares de la lotería Powerball. Aunque no se compartieron datos adicionales, lo identificaron como Edwin Castro, quien no quiso mostrarse en público. El tema causó polémica recientemente, dado que el hombre afirma que le robaron el boleto ganador.

Otro hombre hispano, identificado como José Rivera, asegura que compró el billete el 7 de noviembre pasado en Joe’s Service Center, en Altadena, un día antes del gran sorteo. Según su versión, un hombre llamado Reggie le robó el ticket el mismo día de la compra. Rivera declaró al medio de primicias TMZ que, aunque se había comunicado con él, no logró que le devolviera el boleto.

Cabe destacar que Alva Johnson, directora de la Lotería de California, confirmó que el boleto ganador fue comprado en ese lugar.

Según afirmó Rivera, el presunto ladrón le aseguró que no tenía los números ganadores. Sin embargo, después trató de convencerlo de que compartiera la mitad del pozo con él.

En California, el pozo millonario sorteado el 7 de noviembre de 2022 tiene un ganador oficial, pero otros dos hombres aseguran que les robaron el billete Pixabay

Rivera denunció el robo a la Lotería de California y a la policía. Sin embargo, no obtuvo respuesta en ese entonces. Cuando anunciaron el triunfo de Edwin Castro volvió a tomar acciones: explicó su situación en una denuncia y solicitó que se realizara una investigación antes de entregar el premio. Además, demandó a Castro y a ‘Reggie’, porque insinuó que ambos eran responsables de “no entregar el dinero”. Los detalles específicos del documento judicial no se dieron a conocer.

Por último, Rivera agregó una cláusula en la que pidió al tribunal una indemnización por daños y perjuicios y que se lo declare el ganador del histórico pozo de 2040 millones de dólares.

Para la Lotería de California, hay un ganador

Luego de las polémicas declaraciones de Rivera, un portavoz de la Lotería aseguró que la institución “no está autorizada a investigar la actividad criminal entre sus jugadores” y que solo la policía puede indagar en el presunto robo.

Por último, el representante aseguró que los organizadores del sorteo no tienen dudas respecto al ganador del pozo récord de Powerball, ya que cuentan con procesos estrictos para elegir a los triunfadores de grandes premios. La institución “confía en que Edwin Castro es el legítimo ganador del premio de 2040 millones de dólares, derivado del sorteo de noviembre de 2022″, cerró el portavoz.

La Lotería de California explicó por qué no realizará una investigación al respecto Pixabay

Hasta el momento, Edwin Castro no emitió declaraciones. Desde que se anunció su victoria, solo envió un comunicado para expresar su felicidad y adelantar que hará una donación a las escuelas públicas de California.

LA NACION