Es de Canadá, jugó a la lotería por décadas y recibió una sorpresa inesperada

Durante mucho tiempo, un hombre de Canadá jugó a la lotería todos los días. A pesar de que pasó décadas sin ganar ningún premio significativo, nunca perdió la esperanza. La suerte llegó recientemente, cuando se llevó el premio mayor de 100 mil dólares canadienses ( US$75.000) como “regalo” de cumpleaños. Ahora está seguro de lo que hará con sus ganancias.

Desde 1980, John Harris compraba todos los días los juegos Instant Bingo y Lottario del Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG), que además ofrece otro tipo de sorteos. Como era costumbre, fue a la tienda Rosco’s Mini Mart para adquirir su billete de “raspa y gana” del Instant Bingo Doubler, por el que pagó cinco dólares canadienses, de acuerdo con información de Jam Press, consignada por The New York Post.

El ganador fue a la tienda Rosco's Mini Mart Google Maps

El jubilado canadiense guardó el boleto hasta que llegó a su casa. Fue allí cuando se dio cuenta de que había obtenido el premio. Según dijo, pensó que podía conseguir la victoria cuando vio el número 32, por lo que no dejó de raspar y se sorprendió aún más al comprobar su suerte.

Era su cumpleaños

La emoción fue tanta que tuvo dificultades para dormir esa noche. Al día siguiente, en su cumpleaños, se despertó y fue a reclamar su premio.

Ahora, Harris utilizará el dinero para hacer algunas remodelaciones en su casa y para adquirir un nuevo iPhone. El resto, le dijo al medio citado, podría destinarlo a la boda de su hija en Costa Rica.

No es el único afortunado que gana la lotería

Ganar los juegos de azar es para mucha gente el sueño máximo, la forma de ponerle fin a cualquier problema económico. Aunque muchos fantasean con conseguirlo, hay algunos afortunados que se sorprenden con su racha de suerte. Recientemente, en EE.UU., un participante hispano se llevó el premio mayor de 2040 millones de dólares al jugar a la lotería Powerball desde Altadena, California. Ese fue el pozo más alto en toda la historia de los sorteos. En un hecho que causó expectativa, no reclamó su premio hasta después de tres meses.

Al fin se dieron a conocer los detalles sobre el ganador del histórico pozo del Powerball California Lottery

A su petición no se reveló ni su identidad ni información personal, pero dijo en un comunicado que se encontraba “conmocionado”. Además, su suerte beneficiará a las escuelas públicas de California, a donde se destinarán más de 156 millones de dólares de lo recaudado para la venta de boletos. “Como alguien que recibió la recompensa de educarse en el sistema público de California, es gratificante escuchar que, por mi victoria, el sistema escolar del estado se beneficiará enormemente”, escribió.

La suerte parece estar del lado de quienes viven historias como esta. Este año, un hombre que trabaja como repartidor de Amazon ganó dos veces la lotería. El residente de Baltimore, de 56 años, compraba vinos cuando decidió adquirir otra vez uno de los billetes en el supermercado. Al final, consiguió US$50.000. Emocionado, incluso llamó a su novia para que le confirmara los resultados. Apenas en enero pasado se había llevado US$30.000 en la lotería de Maryland.

