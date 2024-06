Aseguran que hay un tesoro enterrado en una isla de Nueva York: este es su plan para encontrarlo

La familia Hager vive en el estado de Colorado y está convencida de que en Staten Island hay un verdadero tesoro enterrado. Sus suposiciones comenzaron luego de leer un libro de Byron Preiss de 1982, en el cual se narran las historias de algunos fantásticos cofres bajo tierra. Recientemente, David y su esposa Michelle fueron junto a sus hijos Tyler y Ryan en su búsqueda, convencidos de que tendrían éxito.

Según cuenta el mito, el escritor de El secreto: un tesoro escondido habría enterrado cascos y llaves dentro de vitrinas de vidrio en doce ciudades de Estados Unidos. Tal como afirman sus fanáticos, el hombre habría dejado todos los detalles en su libro, con una serie de pistas y acertijos para llegar a ellos. Hasta el momento, solo se encontraron tres cofres que estaban en Chicago, Cleveland y Boston. Lamentablemente, Preiss murió en un accidente automovilístico en Long Island, en 2005, y se llevó consigo todo este misterio.

La familia sigue las pistas detalladas en el libro “El secreto: un tesoro escondido” de Preiss Google

El plan de la familia para hallar el tesoro escondido

Los Hager decidieron tomarse vacaciones, pero no buscaban descansar, sino encontrar este tesoro escondido que los tiene en vilo, según relataron al New York Post. Para esto alquilaron un Airbnb en Staten Island, se despertaron durante la madrugada y se trasladaron hasta uno de los parques del lugar del cual decidieron no dar mayores indicaciones para preservar lo que se encuentra bajo la tierra.

Sin permiso de las autoridades locales ni miedo a ser reprendidos, comenzaron a cavar. Llevaron consigo taladros eléctricos de batería, palas y cámaras subterráneas. Pero no improvisaron, todas estas herramientas ya las habían probado previamente en el jardín de su casa.

La familia utilizó palas y una excavadora eléctrica para llegar hasta el tesoro escondido Freepik

Una búsqueda del tesoro sin éxito

Sin embargo, al comenzar a salir el sol, el espacio verde comenzó a llenarse de gente, ya que era un fin de semana festivo. Uno de los vecinos de la zona les preguntó qué estaban haciendo, pero no les sorprendió por el hecho de que tenían armada su coartada previamente. “Estamos buscando la cápsula del tiempo del abuelo”, afirmaron. El plan de esta familia no puede ser revelado. No quieren dar detalles por miedo a que otras personas que están en su misma situación conozcan cómo llegar hasta los cofres.

Staten Island tendría una tesoro escondido bajo su tierra NOAA

¿Qué pasará si logran encontrar el tesoro?

Según declaraciones publicadas por el citado medio estadounidense, David Hager, quien es geólogo y profesor de ciencias, espera encontrar un casco y una llave antigua. Según su entendimiento del libro, esto le permitiría poder intercambiar estas piezas por una piedra preciosa específica (un topacio, según su interpretación de las pistas) que tiene un valor estimado de 2000 dólares en el mercado.

Tras cinco horas transcurridas desde el inicio de su misión, la familia comenzó a cansarse. El hambre los interrumpió y tuvieron que volver a su hospedaje. Además, las herramientas eléctricas que utilizaban comenzaron a quedarse sin batería. La familia no pierde las esperanzas de encontrar el tesoro. “Volveremos, simplemente se nos acabó el tiempo. Regresaremos con más equipos, más baterías y estaremos listos para comenzar de nuevo”, aseguraron al medio citado.

LA NACION