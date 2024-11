Así consiguió viajar a Venezuela con pasaporte vencido y parole y regresar a EE.UU.

El reciente testimonio de Oriana Padron, diseñadora y creadora de contenido venezolana radicada en Estados Unidos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), captó la atención de la comunidad inmigrante en redes sociales. En un video compartido en su cuenta de TikTok, la joven explicó en detalle cómo logró viajar a Venezuela y luego regresar al usar el permiso del salvoconducto y el parole humanitario.

Padron explicó que se encuentra en EE.UU. bajo el beneficio TPS, que permite a inmigrantes de países afectados por desastres naturales o conflictos armados residir temporalmente en ese país. “Estoy haciendo este video porque demasiada gente está en esta situación”, dijo.

La joven contó que había viajado a Venezuela con pasaporte venezolano vencido y salvoconducto porque no tiene ninguna otra nacionalidad. Explicó que, dada la falta de una embajada venezolana en EE.UU., tramitó su permiso a través de la embajada venezolana en México de manera online. “Fue un proceso que me tomó aproximadamente dos días, bastante rápido. Tienes que poner toda la información de tu viaje, aerolínea, número de vuelo y fecha, para que te lo den”, explicó.

¿Qué es el salvoconducto y para qué sirve?

El salvoconducto es un documento temporal emitido por las autoridades consulares de Venezuela para ciudadanos que no tienen pasaporte vigente. Para tramitarlo, es necesario contar con algún documento que acredite la nacionalidad venezolana, como cédula de identidad o acta de nacimiento, y una reserva de pasaje con fecha de vuelo.

Oriana Padrón explicó que inició el proceso en el portal de trámites consulares de la Embajada de Venezuela en México. Donde además de la solicitud, se deben adjuntar una foto reciente, el documento de identidad venezolano y la reserva del pasaje aéreo en formato digital.

Esta solicitud tiene un costo de 60 dólares estadounidenses, que se debe abonar en línea o en efectivo en la sede consular. Una vez aprobado, el salvoconducto es enviado por correo electrónico.

Con este documento en mano, Padron pudo abordar su vuelo a Venezuela sin problemas. Al llegar al país, mostró el salvoconducto a las autoridades migratorias junto con una carta de su empleador en Estados Unidos, lo que facilitó su entrada.

“Se tomaron como cinco minutos viendo la información y entré perfecto”, aclaró. La joven aseguró que una vez que pasó migración pidió la cita para renovar su pasaporte venezolano.

El solicitante de un salvoconducto venezolano, que reside en EE.UU., tiene la opción de tramitarlo en México de manera online Google Maps/Lucy Pirela

El proceso para renovar el pasaporte en Venezuela

Una vez en Venezuela, la diseñadora aprovechó la oportunidad para renovar su pasaporte vencido. Explicó que al llegar, solicitó una cita para la renovación y pudo obtenerla en pocos días, logrando completar el proceso rápidamente.

“Llegué el viernes, fui a mi cita el lunes a la mañana y el jueves ya me mandaron un aviso de que mi pasaporte estaba listo para recogerse. Es decir, se tardó cuatro días”, agregó. Este trámite lo realizó en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) donde completó el proceso sin complicaciones.

El regreso a Estados Unidos con parole

Para regresar al país norteamericano, Padrón utilizó el parole, un permiso que se puede solicitar a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). “Obviamente, el oficial de migración te dice que se tiene que verificar todos los datos. Pasé a lo que se diría un cuartito (una sala de revisión) donde estuve aproximadamente cinco minutos. Me llamaron, me vieron la cara, sellaron mi pasaporte, sellaron el parole y listo”, finalizó.

Los comentarios en su video se mostraron algo confundidos sobre la obtención del parole de la joven venezolana, quien regresó a su país con su pasaporte vencido para renovarlo. La creadora de contenido aclaró que no contaba con asilo en EE.UU. y que pasó al TPS desde una visa de estudiantes sin problemas.

El TPS (Temporary Protected Status) es un permiso migratorio que permite a los solicitantes permanecer en Estados Unidos y trabajar Pixabay

¿Qué es el TPS y cómo funciona?

El Estatus de Protección Temporal es un beneficio migratorio otorgado a ciudadanos de ciertos países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Actualmente, personas de Venezuela, El Salvador, Honduras y otros países son elegibles para TPS, que les permite residir y trabajar en EE.UU. de forma temporal.

Este estatus no otorga residencia permanente, pero permite a los beneficiarios solicitar permisos de trabajo y, en ciertos casos, permisos de viaje. Sin embargo, una vez expirado o en caso de no renovarse, los beneficiarios podrían enfrentar deportación si no cumplen con otros requisitos migratorios.

Unos de los factores para ser elegible consta con ser un ciudadano de un país designado al TPS, o una persona sin nacionalidad cuya última residencia habitual fue uno de estos lugares. Actualmente, solo se encuentran 16 naciones incluidas, estas son:

Afganistán

Birmania (Myanmar)

Camerún

El Salvador

Etiopía

Haití

Honduras

Nepal

Nicaragua

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Siria

Ucrania

Venezuela

Yemen