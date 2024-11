Así es el departamento del CEO de Miami Vice, por el que paga una renta increíblemente baja

El reconocido CEO de la agencia de marketing Miami Vice, Raciel Reyes, no tiene problemas para acceder a una vivienda propia, pero opta por alquilar un departamento. Desde luego, no cualquiera. Es una unidad del Downtown, muy cerca de Brickell, con vistas espectaculares de la ciudad de Miami y el mar, con un interior no menos asombroso.

Recientemente, el agente de bienes raíces Robert Sielmann hizo una visita guiada al hogar de Raciel Reyes. Apenas abrió la puerta, pudo comprobar que el departamento tiene detalles de lujo pero un diseño neto y una distribución interna simplemente espectacular. ¿El precio de la renta?, solo US$3.800 dólares mensuales. Una cifra importante, pero decididamente inferior a la que pagan otros inquilinos de la zona.

El socio de Reyes, Ángel Sánchez, recientemente también enseñó su apartamento ubicado en un área muy exclusiva de Miami, pero paga un alquiler de alrededor de 6000 dólares, señaló el sitio Cibercuba.

Según detalló Reyes a Sielmann, el valor de su renta es más bajo que el que paga su socio e indica el mercado para la zona porque hace mucho que habita en la propiedad. Evidentemente, el dueño del departamento prefiere cobrar menos y asegurarse que Reyes lo conserve en las condiciones espectaculares en que se lo ve en el video.

Reyes junto a su prometida Daniela en el cuarto principal. Ella fue la encargada de toda la deco del hogar. (Canva-IG @robertsielmann)

Un diseño neto, mucha luz y la mejor vista

Al respecto, Reyes cuenta que el propietario le tiene tanta confianza que le permitió realizar modificaciones y decorar integralmente la vivienda. La encargada de la magnífica obra fue Daniela, su prometida, explica el empresario. Como parte de esa licencia, la pareja adaptó el segundo cuarto de la casa como vestidor para que la mujer pueda tener todos sus outfits ordenados.“Las chicas tienen mucha ropa”, plantea el CEO en el video.

Uno de los cuartos fue refuncionalizado para convertirlo en vestidor. (Canva-IG @robertsielmann)

Igualmente, la reforma que más orgullo le genera es la que su pareja realizó en el baño. “Lo hicimos nuevo y le pusimos detalles de cemento expuesto que quedan muy bonitos”, comenta. Como concepto general, la casa está completamente diseñada con colores claros, que según Reyes asevera le traen “mucha paz”.

El baño de la propiedad fue totalmente renovado. (Canva- IG @robertsielmann)

Finalmente, organizar obras y pensar en diseños novedosos no es algo extraño para Reyes, ya que además de la agencia, restaurantes y emprendimientos de marketing es el encargado de organizar la famosa Fiesta Mentirosa en Lidl, en el Hotel Fontainebleau, que, según detalla, es “una de las fiestas latinas más grandes que existen en el mundo”.

La sala en tonos claros da un ambiente muy relajado y destaca la luminosidad de la propiedad. (Canva-IG @robertsielmann)

Miami en todo su esplendor

En cuanto a su lugar favorito el empresario no duda en elegir la terraza un sitio que utiliza por las tardes para relajarse al volver del trabajo y también para despertar cada día gracias a su claridad. Desde el lugar se puede ver Miami en todo su esplendor.

La vista desde el balcón de la casa es maravillosa. (Canva- IG @robertsielmann)

“Amo este sitio, sentencia al mostrarle la terraza del departamento a Sielmann. “Todos los días llegamos del trabajo y nos sentamos aquí. Además duermo con la ventana abierta, así la luz del sol me despierta. La claridad de la mañana es clave”, concluye el empresario que está sumamente orgulloso de su hogar.

El empresario cubano y el agente de bienes raíces dialogaron en el lugar favorito del hogar. (Canva-IG@robertsielmann)

LA NACION