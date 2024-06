Así es el impresionante mall que queda a minutos del estadio donde se jugará la Copa América en Nueva Jersey

Escuchar

A solo 15 minutos del MetLife Stadium, uno de los principales escenarios de la Copa América, se encuentra el American Dream Mall, un coloso que se destaca por ser el segundo centro comercial más grande de Estados Unidos.

Con 278.000 metros cuadrados, este espacio es más que un simple centro comercial. Más allá de los negocios y los puestos de comidas ofrece una experiencia inigualable en cuanto al entretenimiento. Por eso se ha convertido en un punto de encuentro imperdible para la comunidad latina en Nueva Jersey.

El American Dream Mall está estratégicamente ubicado a un corto trayecto del MetLife Stadium, famoso por albergar eventos deportivos de renombre mundial, entre ellos, la copa América 2024. Esta cercanía lo convierte en una opción ideal para los visitantes que buscan disfrutar de un día lleno de actividades antes o después de los partidos.

Principales atracciones del American Dream Mall

Desde parques temáticos hasta experiencias de nieve bajo techo, el American Dream Mall ofrece una variedad de atracciones. Entre las más destacadas se encuentran:

Nickelodeon Universe: es el parque temático bajo techo más grande de Norteamérica. Incluye montañas rusas y áreas de juego con personajes de Nickelodeon. Atracciones como la montaña rusa Shellraiser y otras estructuras de aventura ofrecen entretenimiento tanto para niños como para adultos.

DreamWorks Water Park: inspirado en las películas de DreamWorks, este parque acuático cuenta con una piscina de olas gigantes y diversos toboganes, como el Thrillagascar. Además, hay áreas de juego acuático, lo que lo convierte en un destino ideal para un día completo de actividades acuáticas en cualquier estación del año.

Big Snow: es el único parque de nieve bajo techo en Estados Unidos. Permite practicar esquí y snowboard durante todo el año. Tiene pistas adecuadas para todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados, y mantiene una temperatura constante para asegurar condiciones óptimas de nieve.

Otros atractivos destacados

El American Dream Mall ofrece más de 20 atracciones adicionales que complementan su oferta principal. Entre ellas se encuentran The Rink, una amplia pista de patinaje sobre hielo ideal para toda la familia; Angry Birds Mini Golf, un campo de mini golf temático que recrea el popular juego con desafíos únicos; y el Mirror Maze, un laberinto de espejos que desafía la percepción y el sentido de orientación.

También está Legoland Discovery Center, una atracción interactiva con áreas de construcción, y el Sea Life Aquarium, que ofrece una mirada cercana a la vida marina con túneles de agua y exhibiciones educativas. The Escape Room presenta desafíos de escape temáticos, mientras que The Rink es ideal para sesiones de patinaje en un entorno seguro y divertido.

Pases y ofertas de temporada

El American Dream Mall cuenta con diversas opciones de pases y ofertas que se adaptan a las necesidades de los visitantes. Estas permiten disfrutar de las atracciones de manera flexible, tanto para quienes buscan una experiencia completa en un solo día como para aquellos que desean aprovechar múltiples visitas. Entre las propuestas se encuentran:

El Dream Pass brinda acceso ilimitado a las principales atracciones del mall por un día completo. Incluye entrada al Nickelodeon Universe y al DreamWorks Water Park, ofreciendo una forma conveniente de disfrutar de todo lo que el centro comercial tiene para ofrecer en una sola visita.

La segunda propuesta denominada Summer Season Splash está diseñado para los meses de verano, este pase permite el acceso al DreamWorks Water Park durante toda la temporada. Ideal para quienes planean visitar el parque acuático varias veces, incluye beneficios adicionales como entrada prioritaria y descuentos en servicios como alquiler de toallas y vestuarios.

La Summer Season Thrill Pass, por su parte, combina el acceso ilimitado tanto al Nickelodeon Universe como a Big Snow durante la temporada de verano. Es perfecto para los amantes de la adrenalina que desean experimentar tanto las atracciones de montaña rusa como las actividades de nieve, aprovechando al máximo los meses cálidos.

Por último, el One Day Fun Day Pass es flexible y proporciona acceso a una selección de atracciones por un solo día. Los visitantes pueden elegir entre las principales atracciones del mall, permitiendo una experiencia personalizada y accesible para quienes prefieren explorar el centro comercial en una visita breve. Se pueden elegir entre dos paquetes.

Compras y gastronomía

El American Dream Mall alberga una amplia gama de tiendas y opciones gastronómicas. Entre las tiendas destacan Primark, H&M, Zara y American Eagle. Además, ofrece tiendas únicas como It’Sugar, una tienda de dulces de tres pisos, y la tienda experimental de Toys’R’Us, que incluye un tobogán de dos pisos y una heladería.

El centro comercial también cuenta con The Avenue, un espacio que combina compras de lujo y experiencias gastronómicas. Aquí se encuentran marcas prestigiosas como Saks Fifth Avenue, Hermès, Balenciaga, Dolce & Gabbana y Tiffany & Co., proporcionando una experiencia de compras de alta gama.

En el corazón del centro comercial hay un “jardín secreto” que ofrece un espacio para relajarse rodeado de vegetación y decorado con estatuas de diversos animales. Además, el American Dream Mall incluye dos food halls con aproximadamente 50 locales de restaurantes. Las opciones van desde cadenas populares como Five Guys, Popeyes y Taco Bell, hasta ofertas más novedosas como Deep Fried Love, incluyendo también restaurantes que sirven comida kosher y halal.

LA NACION