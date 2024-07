Tiene 13 años, caminaba cerca de su casa y encontró un anillo milenario de la diosa Minerva

Escuchar

El sueño de cualquier niño que busca tesoros se hizo realidad en Israel cuando Yair Whiteson, un niño de 13 años, descubrió un anillo antiguo mientras paseaba cerca del sitio arqueológico de Khirbet Shalala en el Monte Carmelo. Este fascinante hallazgo se produjo mientras disfrutaba de un paseo con su padre, quien acababa de regresar de cuatro meses de servicio en la reserva militar.

Yair Whiteson de 13 años, encontró un objeto milenario mientras paseaba con su padre Foto de Emil Eljam, Autoridad de Antigüedades de Israel

La historia comienza cuando el niño y su padre decidieron pasar un rato juntos mientras caminaban cerca de su casa en Haifa, Israel. Durante su paseo, llegaron al área conocida como las “Canteras Antiguas” al pie de las ruinas de Shalala en el Monte Carmelo. Fue en ese momento cuando Yair Whiterson notó un pequeño objeto verde en el suelo.

“Siempre me han interesado los fósiles y las rocas, y me gusta coleccionarlos”, explicó el pequeño aventurero. “Cuando vi el objeto verde, pensé que era una tuerca debido a la corrosión. Tenía la intención de fundirlo, pero cuando llegué a casa y lo limpié, me di cuenta de que era un anillo. Inicialmente, creí que la figura en el anillo era un guerrero”, agregó.

El anillo romano con la figura de la diosa minerva fue hallado en la ruina de Shalala Foto de Nir Distelfeld, Autoridad de Antigüedades de Israel

¿Qué se sabe sobre el anillo milenario?

Al darse cuenta de la importancia potencial del hallazgo, la familia Whiterson contactó a Nir Distelfeld, un inspector de la Unidad de Prevención de Robos de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA, por sus siglas en inglés). El anillo fue entregado a la IAA y sometido a un exhaustivo análisis.

A través de un comunicado oficial se informó que tras la ayuda del Prof. Shua Amoray-Strek, un experto en anillos antiguos, se determinó que el objeto tiene aproximadamente 1800 años de antigüedad y podría datar del siglo II o III d.C.

El anillo romano hallado en Israel contenía la figura de la diosa Minerva Foto de Emil Eljam, Autoridad de Antigüedades de Israel

El anillo, que se ha conservado en perfectas condiciones, tiene una figura de la diosa romana Minerva, conocida también como Atenea en la mitología griega. Minerva era la diosa de la guerra, la estrategia militar y la sabiduría, y era muy venerada en la época romana en la Tierra de Israel.

De acuerdo a los examinadores, la figura de la diosa en este objeto se encuentra con un casco en la cabeza, sosteniendo un escudo en una mano y una lanza en la otra. “La identificación inicial de Yair como un guerrero estaba bastante cerca de la realidad”, comentó Distelfeld. “La figura en el anillo es aparentemente Minerva, quien fue muy popular durante el período romano en esta región”, agregó.

El Dr. Eitan Klein y Yair Whitson examinaron el anillo romano Picasa - Foto de Emil Eljam, Autoridad de Antigüedades de Israel

El objeto, probablemente de bronce, podría haber pertenecido a una mujer o una niña de la época romana. Fue encontrado al pie de las ruinas de Shalala, ubicadas en una colina en el Monte Carmelo. En esta colina se encuentran los restos de una mansión romana y una antigua cantera de roca. Los investigadores creen que pudo haber pertenecido a una mujer que vivió en la finca o podría haber sido una ofrenda funeraria.

¿Qué pasará con el anillo romano?

Luego de que el niño lo entregara a la Autoridad de Antigüedades de Israel, los expertos reconocieron su responsabilidad y su buena ciudadanía al informar del hallazgo y entregar el anillo. En una ceremonia especial, Yair Whiterson recibió un certificado de reconocimiento por su contribución a la preservación del patrimonio histórico.

El anillo romano será exhibido en el Museo Arqueológico Nacional de la Fundación J. y Gini Schottenstein en Jerusalén. En ese mismo lugar, la IAA abrirá pronto el Centro Arqueológico Nacional, donde se ofrecerán tours y talleres interactivos para niños. Estos les permitirán crear réplicas de mosaicos antiguos y explorar la rica historia de la Tierra de Israel a través de hallazgos como el anillo con la figura de Minerva.

El descubrimiento de Yair Whiterson ha despertado en él una pasión por la arqueología y expresó con entusiasmo que quiere ser arqueólogo cuando sea mayor.

