El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 26 de julio

Escuchar

Con varios años de incansable labor en el mundo de la astrología Nana Calistar logró consagrarse como una figura de peso gracias a la potencia de sus predicciones diarias, lo que le permitió ganarse el cariño de millones de seguidores en todo el mundo. Hoy la pitonisa compartió en sus redes sociales qué le espera a cada signo del zodíaco de cara a este viernes 26 de julio, en el amor, las finanzas y el trabajo.

Aries

Este fin de semana, mantente alerta a los accidentes y no dejes que antiguas relaciones perturben tu paz. Es momento de afirmarte y decir que no cuando sea necesario, no siempre tienes que estar disponible para los demás, especialmente si no están para ti cuando los necesitas.

Tauro

Se abren puertas de oportunidades económicas, especialmente con un negocio en mente que no has concretado aún. Sin embargo, estate atento a posibles traiciones en relaciones amorosas; revisar el celular de tu pareja podría revelar sorpresas desagradables. No descuides a tu familia, ellos necesitan tu atención ahora más que nunca.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, viernes 26 de julio UNSPLASH

Géminis

Hoy es un buen día para dejar atrás el pasado y concentrarte en mejorar tu estado de ánimo. Cuida tus rodillas y piernas; una caída podría enviarte a rehabilitación. Aprende a rodearte de gente positiva y a distanciarte de aquellos que solo buscan sacar provecho de ti.

Cáncer

Este viernes, ignora los comentarios negativos, especialmente de familiares, y mantente enfocado en tus metas. Ten cuidado con amigos envidiosos que podrían intentar sabotear tu éxito. Si tu relación ha pasado por tiempos difíciles, este podría ser un momento de renovación y fortalecimiento.

Leo

Durante tu temporada de cumpleaños, enfócate en lo que realmente deseas y pide al universo con la convicción de que mereces eso. Si valoras a alguien, asegúrate de mantener la cercanía para evitar perderlo. Los cambios económicos te ofrecen la oportunidad de liberarte de deudas.

Virgo

Deja de preocuparte por el pasado y vive el presente con entusiasmo y claridad. Si te sientes desanimado o atrapado en una relación por conveniencia, es hora de revaluar. Valórate más y dale prioridad a tu bienestar sobre las necesidades de los demás.

Las cartas de Nana Calistar iluminan el camino de los astros para esta jornada Yahoo.com

Libra

No te dejes atrapar por chismes o conflictos laborales; mantén tu enfoque en tus propios objetivos y aspiraciones. En el amor, mantén una postura abierta y apasionada, y si estás en una relación, asegúrate de comunicar tus necesidades y deseos claramente para fortalecer el vínculo.

Escorpio

Este no es el momento para perder tiempo con personas que no aportan nada positivo a tu vida. Toma en serio las advertencias y no te dejes arrastrar a situaciones que solo te traerán problemas.

Sagitario

Cambios importantes están en camino, especialmente en tu salud. Si bien el trabajo es crucial, tu bienestar físico y mental debe ser tu prioridad. Amigos del pasado pueden reaparecer y complicar las cosas; mantén una distancia saludable.

Capricornio

Concentra tu energía en el presente y planifica tu futuro sin cargas del pasado. Si una relación pasada no funcionó, considera lo que puedes cambiar esta vez para lograr una dinámica más saludable.

Los horóscopos de Nana Calistar para este viernes 26 de julio Pixabay

Acuario

Este viernes, prepara tu mejor atuendo porque la diversión te espera. Mantente abierto a nuevas experiencias y no te sorprendas si el amor llama a tu puerta. Un negocio prometedor puede estar a punto de materializarse; solo asegúrate de que todos los involucrados tengan intenciones claras y honestas.

Piscis

Enfócate en el progreso económico y considera negociar términos laborales más favorables. Además, renueva tu espacio de trabajo con elementos que promuevan la serenidad y la productividad.

LA NACION