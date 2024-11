Así es la casa que Amazon vende por solo US$9088

Comprar una casa en el mercado actual es un desafío para muchos, debido a los elevados precios que pueden hacer que la idea de tener una propiedad propia parezca inalcanzable. Sin embargo, Amazon está ofreciendo una alternativa innovadora. Por 9.088 dólares, se puede adquirir una minicasa moderna, equipada con cocina y baño, que además es fácil de montar.

Esta solución económica convierte la posibilidad de ser dueño de una vivienda en algo más accesible. Esta “villa de lujo” prefabricada y plegable, cuenta con un diseño expandible y una funcionalidad de alta calidad, promocionada por Amazon como una opción ideal para la vida contemporánea, que combina comodidad y estilo. Es perfecta para quienes buscan una solución de vivienda que sea rápida de instalar, duradera y portátil.

Cómo son las casas que vende Amazon

El modelo ampliable tipo contenedor brinda un espacio de vida práctico y eficiente, adecuado tanto para personas que viven solas como para familias. Esta estructura está hecha para ser duradera y de fácil instalación; incluye puertas con cerradura, almacenamiento exterior, un baño completo y gabinetes, lo que la convierte en una opción versátil para distintos usos.

Amazon señala que esta pequeña casa es ideal para diversos fines, como hoteles, cabinas, oficinas y villas, destacando su diseño móvil y expandible, que la convierte en una solución flexible y conveniente. Con una construcción robusta y características modernas, es adecuada para diferentes entornos.

Además, Amazon ofrece una opción adicional: un kit de casa de “alta resistencia” por US$27.990. Esta unidad de dos pisos, que incluye una terraza, es fácil de ensamblar y está construida con materiales de alta calidad y marcos de acero inoxidable, lo que le permite durar hasta 20 años. Sus dimensiones de 240 x 24 x 98 pulgadas (6 metros x 60 cm. x 2,48 metros) y la protección contra viento, incendios y terremotos la hacen apta para condiciones difíciles.

Esta casa prefabricada ha sido diseñada pensando en la comodidad y se puede instalar rápidamente, estando lista para mudarse de inmediato.

Cada unidad resiste las inclemencias del clima, protegiendo contra el sol, la lluvia y la humedad, e incluye soporte para la instalación, lo que facilita su colocación en un nuevo espacio sin muchas complicaciones. Además, para quienes requieran asistencia después de los primeros seis meses, el fabricante ofrece servicios de mantenimiento de pago para asegurar su óptimo funcionamiento por varios años.

En qué consisten las casas prefabricadas

Las casas prefabricadas son viviendas construidas en fábricas y ensambladas posteriormente en el terreno designado. Este método de construcción permite mayor control de calidad y eficiencia en comparación con las viviendas tradicionales. Las casas prefabricadas se componen de módulos que se transportan y se ensamblan en el lugar, lo que reduce los tiempos de construcción y los costos asociados a la mano de obra.

Otro modelo que Amazon vende por menos de US$20.000 en EE. UU. (Amazon) Amazon

De acuerdo con el U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), este tipo de construcciones están sujetas a estrictas regulaciones de seguridad y calidad, garantizando que cumplan con los estándares establecidos para viviendas permanentes.

Según HUD, estas casas pueden ser una solución viable para quienes buscan opciones más asequibles y sostenibles en el mercado inmobiliario estadounidense, contribuyendo a satisfacer la creciente demanda de viviendas accesibles en el país.