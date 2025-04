Dónde tramitar la licencia de conducir Real ID en Illinois: ¿aplica para migrantes?

A partir del miércoles 7 de mayo, la Real ID será un requisito fundamental para todos los habitantes de Estados Unidos que deseen abordar vuelos nacionales o acceder a ciertos edificios federales con su licencia de conducir. En Illinois, obtener una identificación con estas características es esencial para cumplir con la normativa, aunque la gran comunidad migrante de la región no tendrá esta oportunidad.

Requisitos para obtener la Real ID en Illinois

Obtener una licencia de conducir Real ID en Illinois no es un proceso complicado, pero requiere cumplir con varios requisitos específicos. NBC Chicago informó que los solicitantes deben acudir a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) para tramitarla y presentar documentos que validen su identidad, su número de Seguro Social y su residencia en el estado.

En Illinois, la Real ID de debe tramitarse en las oficinas del DMV Illinois Secretary of State

Los documentos aceptados para realizar la tramitación de una Real ID en Illinois son:

Comprobante de identidad: como un pasaporte vigente, un certificado de nacimiento o una tarjeta de residencia permanente.

como un pasaporte vigente, un certificado de nacimiento o una tarjeta de residencia permanente. Número de Seguro Social: ya sea tarjeta física o un documento oficial que lo indique.

ya sea tarjeta física o un documento oficial que lo indique. Dos pruebas de residencia en Illinois: desde facturas de servicios públicos hasta contrato de arrendamiento o extractos bancarios, entre otros.

El costo de este trámite es de 30 dólares y para completarlo los solicitantes también deben pasar un examen de visión, una prueba de conocimientos teóricos sobre las normas de tránsito y una evaluación práctica de conducción.

Licencias para migrantes en Illinois

Para los ciudadanos extranjeros, existen varias opciones para obtener una licencia de conducir estándar, aunque esta no tendrá los beneficios que otorga la Real ID.

La Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights destacó que los migrantes pueden obtener un permiso que les permitirá conducir legalmente por las carreteras locales, además de poder utilizarlo como identificación dentro del estado. Sin embargo, no podrán usarlo para abordar vuelos nacionales o ingresar a edificios federales.

Los migrantes pueden obtener una licencia de conducir estándar en Illinois

Además, el Estado de la Pradera permite a los migrantes sin estatus legal presentar una identificación consular o un pasaporte extranjero. Si bien estos documentos tampoco habilitan la solicitud de una Real ID, sí permiten la obtención de una licencia estándar válida solo dentro de Illinois.

El proceso de solicitud para la Real ID en Illinois: dónde tramitarla

NBC Chicago informó que, para solicitar una Real ID en Illinois, los solicitantes deben presentar los documentos de identificación requeridos en una oficina del DMV. Es importante verificar que todos los papeles están completos y vigentes, dado que si hay un error, no se podrá completar el proceso.

Luego, es necesario completar un formulario en línea a través del sitio web del DMV, donde también se podrá verificar la disponibilidad de citas. The Wall Street Journal indicó que, debido a la alta demanda de la Real ID en varios estados, incluido Illinois, el organismo implementó horarios extendidos los sábados en ciertas ubicaciones. Esto es especialmente útil para aquellos que no pueden acudir durante los turnos regulares de oficina.

El DMV de Illinois sumó citas los sábados para quienes necesiten tramitar la Real ID

Estas son las oficinas del DMV que se adhirieron a los nuevos turnos los días sábados, con atención al público de 7.30 a 17 hs:

Addison

Aurora​

Chicago West

Des Plaines

Elgin​

Joliet​

Lake Zurich

Melrose Park​

Plano​

St. Charles

Waukegan​

Woodstock