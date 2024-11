Así es la tienda de regalos navideos que Mariah Carey lanzó en Amazon

Las vitrinas de los principales comercios en Estados Unidos reflejan el ambiente festivo y las góndolas de las tiendas exhiben nuevas decoraciones y artículos ideales para la Navidad. Como un indicio inequívoco de que la temporada está cerca, Mariah Carey, un ícono de esta época, lanzó una tienda exclusiva de decoraciones y regalos navideños.

La tienda se llama Christmas by Mariah Carey y está alojada en Amazon. Ofrece una línea completa de productos para transformar el hogar en un lugar soñado, y decenas de opciones para regalar. Además, para los fanáticos, la intérprete de “All I Want for Christmas Is You” ha puesto a la venta mucho merchandising exclusivo para celebrar el 30° aniversario del lanzamiento de ese álbum histórico.

Los imperdibles de la deco navideña de Mariah Carey

Decoración navideña inflable : este inflable de césped marcará un antes y un después en el nivel de sofisticación de la deco navideña de cualquier hogar. Sus medidas son 3.59 x 1.60 metros. Viene con tres renos, un trineo y 10 luces LED blancas frías y fijas que le dan un efecto de brillo. Incluye las estacas de tierra y las cuerdas de anclaje para asegurar el inflable al suelo. Valor US$160 .

Medias Navideñas Bordadas: ideales para renovar el aspecto de la chimenea este 2024. Las medias Navideñas traen las iniciales MC bordadas en un puño de piel sintética con bastones de caramelo y copos de nieve por todas partes. Son suaves al tacto y tienen doble capa de aislamiento acolchado para mantener la forma. Un objeto para sumar ya a la colección personal de decoraciones navideñas. Valor US$35.

El globo de nieve de vidrio es ideal para regalar o renovar cualquier rincón de la casa. (Amazon MC)

Candelabros: para crear el ambiente más cálido estas velas de temática navideña son ideales. Realizadas en parafina sin aroma duran entre 5 y 8 horas, con lo que el brillo especial de la cena está asegurado. El pack trae dos candelabros de cera roja con el logotipo de las iniciales MC, copos de nieve y mariposas impresas. Los portavelas no están incluidos. Valor US$20.

Adorno Oficial de Navidad: ideal para regalar, el adorno "Todo lo que quiero para Navidad eres tú" es deslumbrante y delicado. En color rojo vibrante viene con la leyenda escrita en elegantes letras doradas, le aportará estilo a cualquier árbol y una opción asequible para regalar a los seres queridos. Valor US$20.

Ideal para acurrucarse y celebrar. (Amazon MC)

Globo de Nieve . La bola de nieve de vidrio de Mariah es simplemente imperdible. Viene con una base de resina dorada impresa con las iniciales MC y en el interior una escena mágica que captará todas las miradas donde se puede ver la figura de Mariah Carey en un trineo tirado por renos y rodeada de árboles. Para quienes quieran obsequiarla, el packaging es todo un hit: una caja de regalo con el logotipo de la firma MC en el exterior único y encantador. Valor US$65.

Manta tejida: para acurrucarse con estilo navideño, la manta es 100% de algodón. Viene en un precioso tono blanco y rojo y trae la imagen tejida de Mariah junto a una decoración de copos de nieve. Sus bordes han sido confeccionados con flecos a tono intercalados, que le aportan un aspecto más cálido a la pieza. Valor US$85.

