Cumplió 100 años, vive en Nueva York, es cantante de cabaret y revela el motivo de su longevidad: “Me mantiene viva”

El martes 1° de abril, una mujer se sumó a la lista de centenarios de Nueva York. Se trata de Lynne Charnay, una cantante de cabaret que celebró su cumpleaños número 100 y rindió homenaje a su trayectoria de varias décadas en el teatro mientras cantaba en un bar de Manhattan.

Hija de inmigrantes rusos, Ella Chernoff, más conocida como Charnay, nació en Nueva York en 1925 y comenzó a interesarse por la música gracias a su madre, una médica que aprendió a tocar el piano de oído. Así despertó la pasión que la llevaría a presentarse en diversos escenarios, tanto en bares de piano como en el Palace Theatre de Broadway.

Durante la celebración de su centenario, Charnay volvió a hacer lo que más le gusta frente al público conmovido que llenó un bar de piano. “Es muy satisfactorio poder hacer que la gente se emocione”, declaró en diálogo con New York Post. “Estoy muy agradecida”, agregó.

La trayectoria de la cantante de cabaret que cumplió 100 años

Al poco tiempo de comenzar su carrera, y a partir del nombre de una boutique en la calle 57, Ella Chernoff se convirtió en Lynne Charnay. Desde aquel momento, y durante las siguientes ocho décadas en el mundo del espectáculo, realizó funciones en Broadway en “Tonight in Samarkand” y “The Grand Tour”, además de otros papeles en “Nude With Violin” y “Chez Garbo”.

Con respecto a su participación en “The Grand Tour” en el Palace Theatre, comentó que quedará inmortalizada en un banco que compró en un terreno familiar en Mount Lebanon. Como homenaje a sus predecesores del vodevil, la inscripción dice: “Actuó en The Palace”.

A lo largo de su carrera, Charnay se presentó en diversos escenarios, que incluyen desde bares de piano hasta el Palace Theatre de Broadway (Palace Theatre Albany) Palace Theatre Albany

En la pantalla chica, Charnay estuvo presente en series como La Ley y el Orden. Sin embargo, fue en los cabarets en donde obtendría su apodo de “la devastadora Lynne Charnay”, gracias una reseña del New York Times. “Lo que me encanta de hacer cabaret es que tengo el control”, afirmó la cantante, y añadió que le encanta su “capacidad de hacer que el público quiera llorar y al minuto querer reír”.

El secreto de la longevidad de Charnay

Al ser consultada por su secreto para convertirse en centenaria, Charnay comentó: “La gente me dice ‘debes tener genes maravillosos’, pero yo tengo genes terribles”. En esta línea, reveló que su madre tuvo cáncer de mama y problemas cardíacos, y que su padre era diabético y sufrió un derrame cerebral. Ante esto, concluyó: “Creo que es mi interés por la gente lo que me mantiene viva”.

“No tengo mucha familia y muchos de mis amigos han fallecido, pero hago amigos fácilmente porque amo a la gente y ellos pueden sentir que estoy interesada en ellos”, dijo Charnay, que recordó varios encuentros en autobuses, aviones y en la calle donde inició una conversación con un extraño y se fue con un nuevo amigo. “Alguien me pregunta cómo llegar a Central Park West y, antes de terminar, lo invito a mi casa”, bromeó.

Por último, la actriz atribuye su salud física a su rutina de yoga y pilates, que lleva a cabo dos veces por semana, y su salud mental a los salones musicales que organiza en su sala de estar cada dos meses.

La celebración del centenario de Charnay

La celebración del cumpleaños número 100 de Charnay tuvo lugar en Don’t Tell Mama de Hell’s Kitchen el martes por la noche, en donde realizó casi dos docenas de interpretaciones musicales. Entre ellas se incluyeron “Another Candle on the Cake”, “A Hundred Years from Today” y melodías en ruso y francés, acompañada por su director musical, Rolf Barnes.

Por otro lado, estuvieron presentes algunos de sus familiares, como su nieta Rafaella Fiore-Mark y su hijo Tony Mark, con quienes realizó diferentes duetos, además de otros viejos amigos y colaboradores de la industria.

Durante la celebración de su cumpleaños, Charnay realizó duetos con su nieta Rafaella Fiore-Mark y su hijo Tony Mark (Michael Nagle) Michael Nagle

“Es una maravilla”, expresó Beth Anne Crane, una de las asistentes al espectáculo, que conoció a Charnay hace nueve años en su restaurante. “Todo en ella es una inspiración. Se sentaba en el restaurante y la gente la conocía, y simplemente querían sentarse a conversar con ella porque tiene historias increíbles”, recordó.

El evento culminó con la frase que dijo Charnay en su última actuación en Broadway, la cual fue recibida con una ovación de pie: “Estaré aquí mañana, sana y salva y próspera. Estaré aquí mañana, mi talento está sobreviviendo”.

