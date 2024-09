Así es por dentro la increíble casa rosa inspirada en Barbie: está en Wisconsin y cuesta US$1,1 millones

Los homenajes no suelen ser sutiles, y aunque los hay, decididamente este no es el caso. La casa rosa de Wisconsin, inspirada en Barbie, tiene todo lo imaginable y más. Al punto de que no es una propiedad para cualquiera, hasta puede parecerle mucho a la mismísima Margot Robbie, la protagonista de la película de la emblemática muñeca.

Ubicada en la localidad de Hudson, en una zona residencial rodeada de otras importantes propiedades, esta residencia construida en el 1900, se encuentra a la venta en el listado de Zilow desde hace poco más de un mes. Deberá encontrar un comprador al que realmente le encante el color rosa y, claro, la muñeca Barbie.

Decididamente, este palacio de tres plantas encaja a la perfección en la descripción que realizó en New York Times en su historia de la “Casa de los Sueños” de Mattel, a la que caracterizó como un “monumento rosa intenso al hedonismo y el deseo”, algo que aquí se eleva a la máxima potencia.

Valuada en US$ 1.100.000, posee una superficie de casi 500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, entre las que suma siete dormitorios y cuatro baños. En la planta principal posee dos cocinas equipadas con dos comedores, uno formal y otro para uso diario. En el mismo piso, se encuentra una importante sala de estar con una chimenea y un mobiliario ecléctico donde el estilo pop, convive con pesados muebles de cuña victoriana, mágicamente enlazados por ráfagas de caminos, cortinas y alfombras de un rosa deslumbrante, así como detalles del universo de la icónica muñeca en cada rincón imaginable.

Un monumento rosa intenso al hedonismo y el deseo (Foto: gentileza The New York Times)

Al subir las escaleras de madera absolutamente rosas, se accede directamente a “la mansión de las Barbies”, como la denominan los agentes de Zilow, que posee tres habitaciones, entre las cuales se destaca la enorme suite principal, de 30 x 19 metros cuadrados con un baño en suite de ensueño, un vestidor y lavandería.

Los muebles y accesorios dejan ciertos resquicios para que el rosa de paso en este nivel al animal print y el color dorado, aunque la temática “Barbie” no deja de estar omnipresente. En el tercer piso, finalmente, se accede a otras tres habitaciones y un autocine de lujo, los cuales completan la increíble propuesta de esta mansión total pink que remite a las icónicas casas que Mattel presentó en la década del 90, como se detalla en el artículo de The New York Times, que priorizaban la ostentación y el tamaño, a las que se bautizó con el nombre de “McMansions”.

Obviamente, en esa línea, nada estaría completo sin una bañera con hidromasaje ubicada en el porche cubierto y una piscina en el patio trasero, para las que se han contemplado todos los accesorios imaginables de este universo de juguetes que ha marcado desde los años 60 del siglo XX a todas las generaciones.

La enorme suite principal, de 30 x 19 metros cuadrados, posee un baño en suite de ensueño, vestidor y lavandería (Foto: gentileza The New York Times)

“La casa ha servido como un modelo subliminal, tal vez incluso subversivo para los niños, sobre todo para las niñas. La casa soñada de Barbie solo era de ella. Ken no aparecía en las escrituras”, arriesgan desde el medio estadounidense, donde además detallan que, según consignó Mattel, en la actualidad “cada dos minutos se vende una Casa de los Sueños de Barbie en algún lugar del mundo”.

Si entre todos esos ansiosos compradores, alguno posee los fondos suficientes, la oportunidad del palacio de Wisconsin, ubicado solo a unas cuadra del río St. Croix, está esperando a que toquen a su puerta.

