Renace el downtown: la zona de Miami que se transforma con uno de los desarrollos inmobiliarios más grandes de EE.UU.

Los ojos del mundo del real estate están puestos hoy en Miami, más específicamente en el nuevo y gigante desarrollo Miami Worldcenter, un colosal proyecto que inició en 2016 y que ya está inaugurando sus primeros espacios que incluyen desde residencias de lujo a oficinas premium, hoteles cinco estrellas, paseos comerciales con las mejores marcas y arte de primer nivel.

El Miami Worldcenter será un complejo de más de 10 manzanas donde se combinarán torres residenciales, de oficinas, hoteles y un enorme paseo comercial y de espacios públicos.

Se espera que el emprendimiento cambie por completo la zona del downtown que había perdido reputación en los últimos años, gracias a este proyecto que comprende una revalorización de más de 10 manzanas y que tendrá uno de los metros cuadrados más caros del sur de Florida. Con una inversión total que se calcula en US$6000 millones y 11 hectáreas de extensión en pleno centro de Miami, este será el segundo complejo de usos mixtos más grande de los Estados Unidos, después de Hudson Yards en Nueva York (el barrio donde se encuentra The Vessel y The Edge).

“Esta apuesta que comenzó a cambiar el área hace un poco más de cinco años llevó a que grandes marcas comerciales, developers de renombre e inclusive entidades gubernamentales trabajaran en conjunto para crear esta zona que ya es un éxito. Tiene un mix inigualable entre espacios comerciales, hospitalidad, residencias, espacios abiertos y paseos peatonales”, dice Andrés Valdivieso, International Business Director de Royal Palm Companies.

El desarrollo demandará una inversión estimada en US$6000 millones y una extensión de 11 hectáreas en el centro de Miami Royal Palm Companies

Cómo será el Miami Worldcenter

Miami Worldcenter está situado al norte del Distrito Central de Negocios (CBD) del centro de Miami, y se extiende entre la 2nd Avenue y Miami Avenue hasta la 11th Street. El desarrollo está a pocas cuadras de sitios de interés turístico como el Museum Park, que alberga el Pérez Art Museum Miami (PAMM) y el Phillip and Patricia Frost Museum of Science, el Kaseya Center, el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, así como la estación de trenes de alta velocidad de Brightline en Miami Central. También está a sólo unos minutos del Aeropuerto Internacional y del puerto de Miami, el distrito financiero de Brickell y de Miami Beach.

El componente comercial “high-street” orientado al estilo de vida de Miami es la pieza central del masterplan del desarrollo, con aproximadamente 90.000 metros cuadrados de espacio para comercio, alimentos y bebidas, y entretenimiento. Un paseo comercial al aire libre corre de norte a sur desde Northeast 10th Street hasta Northeast 7th Street y entre Northeast 1st y 2nd Avenue. Una gran plaza pública y un parque estarán rodeados de tiendas y restaurantes, creando un lugar de reunión central y un espacio al aire libre. La mayoría del espacio comercial de Miami Worldcenter ya ha sido entregado, con el 95% del espacio ya alquilado, y los inquilinos están activamente acondicionando sus espacios para la apertura.

Además de restaurantes y bares, en la zona ya abrieron tiendas como Sephora, Lululemon, Ray-Ban y este año se inaugurará un store oficial de Savage X Fenty, la marca de ropa interior de la cantante y empresaria Rihanna que es furor en el mundo. Incluso, la tienda de Apple más grande de toda la costa este está en construcción en esta área.

El Miami Worldcenter será el segundo complejo de uso mixto más grande de los Estados Unidos

También abrirá sus puertas un museo dedicado exclusivamente al helado. Además, hay más de 30.000 metros cuadrados destinados a espacios verdes públicos, y una zona de espectaculares murales para disfrutar del arte al aire libre.

“El concepto ´live, work and play´ (vivir, trabajar y divertirse) tiene que ser parte de un desarrollo hoy en día por lo que todos los developers ya están analizando cómo incorporarlo o por lo menos desarrollar cerca de centros que alberguen este tipo de conceptos integrados”, menciona Ariel Arrocha, director de Latam en USA en Argentina, que trabaja de cerca con Royal Palm Companies para acercar opciones a los argentinos interesados en invertir en bienes raíces en los Estados Unidos.

“El futuro de esta zona es imparable por lo que podemos asegurar que su valor se mantendrá en positivo por más de tres años consecutivos”, añade Valdivieso.

Las nuevas tendencias en los desarrollos

El emprendimiento está liderado por Miami Worldcenter Associates, dirigido por Art Falcone y Nitin Motwani como socios principales, una empresa conjunta entre Falcone Group y CIM Group. En esta ocasión, convocaron a Royal Palm Companies (RPC) para la construcción de su segundo edificio en el área, luego del éxito de Paramount Miami World Center, una icónica torre de 60 pisos con 466 residencias.

El nuevo desarrollo, denominado “Legacy”, se destacará como un edificio de alta gama, que incorporará un hotel de lujo compuesto por 219 habitaciones gestionadas y operadas por el grupo de hospitalidad Accor bajo la marca Morgans Original, 310 residencias privadas, un atrio cerrado en la azotea de siete pisos con un bar para albergar eventos privados y un centro de medicina preventiva que estará enfocado en potencializar la longevidad del cuerpo humano.

“Es tendencia albergar lugares para los tratamientos de medicina preventiva. Este concepto, que es la evolución de los SPA y los Wellness Center, amalgama tratamientos, diagnósticos y profesionales especializados para proponer a los pacientes tratamientos orientados a mejorar la condición física y de salud, con vista a una longevidad mayor y mejorar la calidad de vida”, señala Arrocha.

El componente hotelero de 219 habitaciones será gestionado y operado por el grupo de hospitalidad Accor bajo la marca Morgans Original Royal Palm Companies

Durante la última Expo Real Estate realizada en Buenos Aires, Valdivieso presentó el portafolio de inversiones que ofrece hoy en la Florida la desarrolladora Royal Palm Companies (RPC) con distintas alternativas a partir de 100.000 dólares de inversión con rendimientos anuales de doble dígito .

“Estas oportunidades van dirigidas a quienes buscan tener exposición en el sector inmobiliario de Estados Unidos, intentando fortalecer sus carteras con excelentes opciones defensivas frente a la volatilidad de los mercados”, concluye Valdivieso.

Leo Roth