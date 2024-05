Así fue el choque de tren y camión que dejó tres muertos en Nueva York

Escuchar

Un trágico accidente ocurrió el pasado viernes por la noche en North Tonawanda, Nueva York,cuando un tren de pasajeros embistió a una camioneta. Como consecuencia del impacto murieron dos adultos y un menor de seis años que viajaban en el vehículo, que se detuvo en medio de la vía por razones que aún se investigan.

Minutos antes de las 20 del pasado viernes 17 de mayo, una camioneta con tres pasajeros que transitaba por la calle River Road giró en un cruce de ferrocarril para tomar Felton Street. Sin embargo, no atravesó el cruce y se frenó justo en medio de ambas barreras, que bajaron justo después. Apenas unos segundos más tarde, un tren de Amtrak impactó directamente contra el auto y lo arrastró varios metros.

La camioneta se detuvo en el cruce ferroviario en River Road y Felton y segundos después lo chocó el tren User - Google Maps

Producto del choque, los tres pasajeros de la camioneta murieron en el acto: un hombre de 69 años, una mujer de 66 y un niño de seis. En diálogo con medios de comunicación, las autoridades locales no dieron a conocer las identidades de las víctimas fatales. En tanto, ninguna de las personas que iba a bordo del tren resultó herida.

Cómo se produjo el choque entre el tren y la camioneta en North Tonawanda, Nueva York

Chrissy Galla Reid, un testigo del hecho, le contó al medio 2 On your side que en el momento en que la camioneta dobló sobre el cruce de ferrocarril, se encontró con que la calle estaba bloqueada. Según relató, sobre Felton Street se encontraban un auto averiado, un patrullero de la policía y una grúa de asistencia. Por eso, sugirió que el conductor podría haber quedado imposibilitado para avanzar o incluso podría haber pensado que no se podía transitar por allí.

De acuerdo a su relato, la bocina del tren comenzó a sonar apenas unos segundos después de que el vehículo se frenara en medio de la vía. “Estaba gritando: ‘¡Muévete! ¡Dios mío, muévete!’”, recordó. Según explicó, la camioneta intentó en ese momento ir hacia atrás en reversa, pero estaba atrapada entre ambas barreras bajas y la maniobra le fue imposible de realizar. “Sucedió rápido”, señaló.

Sobre la calle Felton la policía y una grúa bloqueaban el paso, lo cual podría haber confundido al conductor de la camioneta User - Google Maps

Las autoridades locales explicaron que desconocen el motivo por el cual la camioneta se detuvo. Sin embargo, confirmaron que del otro lado del cruce el tráfico se encontraba detenido, tal y como comentó el testigo. Ante el cuestionamiento de por qué no se cerró la calle, el jefe de policía de North Tonawanda, Keith Glass, dijo que no había razón para hacer eso.

Qué dice la empresa a cargo del tren que chocó contra la camioneta en Nueva York

La empresa que maneja Amtrak es CSX Transportation. Un representante de la compañía se presentó en el lugar de los hechos a las pocas horas de que ocurriera el siniestro. Según le comentaron a los medios de comunicación, el tren se dirigía al norte, desde Nueva York hasta la zona cercana a las Cataratas del Niágara. Además, comentó que al momento de la colisión las señales y las barreras funcionaban perfectamente. También indicó que los 21 pasajeros que se encontraban a bordo de la unidad salieron ilesos del choque.

Un tren de Amtrak colisionó contra una camioneta que estaba detenida sobre las vías https://x.com/Amtrak

Por su parte, el alcalde de North Tonawanda, Austin Tylec, indicó que el gobierno local trabajará junto a las autoridades de CSX Transportation en la investigación. Asimismo, indicó que revisarán las medidas de seguridad, tales como la señalización e iluminación, así como también producirán una campaña de concientización pública alrededor de los cruces ferroviarios.

LA NACION