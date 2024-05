Así fue la Pet Gala, el evento de moda en el que las mascotas llevaron los mismos looks que los famosos

Escuchar

La noche más glamorosa del mundo de la moda se trasladó a las mascotas. Es que, decenas de perros de todos los tamaños desfilaron por la alfombra roja con looks que se inspiraban en los outfits que las celebrities lucieron en la Met Gala 2024. El evento fue organizado por el Museo del Perro y llevó el nombre de Pet Gala. El dinero recaudado con las entradas de los participantes fue destinado al mantenimiento del resto de las colecciones que se pueden visitar en la exposición.

El diseñador Anthony Rubio fue el encargado de realizar esta muestra que se llevó a cabo la noche del lunes 20 de mayo. “Quiero que la gente entienda que no nos estamos burlando de la Met Gala. No estamos imitando la Met Gala”, aseguró el diseñador en una entrevista con la agencia de noticias Associated Press (AP). Asimismo, agregó: “Estamos elevando, valorando y apreciando los maravillosos diseños que fueron presentados en la Met Gala por los diseñadores más talentosos del mundo”.

La alfombra roja canina que rinde homenaje a la Met Gala Twitter - Twitter

Los looks de las mascotas en la Pet Gala 2024

Uno de los looks que más llamó la atención fue el de Ted Gram, el poodle que se vistió como el reconocido cantante Bad Bunny: usó anteojos de sol, un collar rojo y un traje negro idéntico al que lució el músico en la gala de la Met Gala. También se volvió viral Saya, que paseó con su dueño por la alfombra con un hermoso vestido miniatura color rojo, con una cola larga como la que tuvo Shakira.

Se llevó todas las miradas en la Pet Gala: él es Ted Gram y se vistió como Bad Bunny Twitter

Entre las decenas de animales estuvieron Daffodil, de la raza pomerania, que caracterizó a Jennifer López; Kimba, una chihuahua que reversionó el vestido de Zendaya; y un Chow-Chow que llenó de color la gala al vestirse como la reconocida cantante Nicki Minaj. También había perros presentadores, con sus propios atuendos de lujo. Sus collares y correas estaban perfectamente diseñados y los organizadores aseguraron que todos los outfits quedarán en el museo como parte de una exposición permanente.

El vestido de Nicki Minaj llegó a la gala canina Twitter

Cuál es el precio de la entrada para el Museo del Perro en Nueva York

“El Museo del Perro de AKC preserva, interpreta y celebra el papel de los perros en la sociedad y educa al público sobre el vínculo humano-canino a través de su colección de arte y exhibiciones que inspiran el compromiso con los perros”, afirman desde este espacio en su página web. Su sede está ubicada en Nueva York y posee colecciones de arte que muestran la historia de las mascotas y experiencias interactivas creadas con inteligencia artificial. Además, también organizan eventos donde se puede aprender sobre animales domésticos, razas caninas y los trabajos que realizan como, por ejemplo, en la Policía.

Una chiguagua interpretó a Zendaya en la Pet Gala Twitter

Abre de miércoles a domingos de 11 a 18. Cierra los lunes y martes. La entrada de los mayores de 65 años y estudiantes cuesta 10 dólares, mientras que los tickets para adultos cuestan 15. Los niños entre 3 y 12 años deben abonar 5 dólares y los menores de 2 años pasan gratis.

LA NACION