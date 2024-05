Las cinco reglas estrictas que las celebridades deben seguir para asistir a la Met Gala 2024

Escuchar

Este lunes 6 de mayo llega la noche más esperada por el mundo de la moda: la Met Gala 2024. A este acto benéfico que da comienzo a la exposición anual del Instituto de Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York asistirán las principales celebridades del mundo. Cantantes, actores, influencers y modelos lucirán sus outfits por la alfombra roja deslumbrando a sus fanáticos, pero deberán cumplir una serie de reglas que estipuló Anna Wintour, editora de Vogue y una de las principales organizadoras de esta gala.

En una entrevista con CBS This Morning, la mujer ícono de la moda, destacó qué cosas tienen prohibidas los invitados esa noche. Una de las reglas fundamentales es que nada de lo que pasa dentro de la Met Gala se puede trasmitir en vivo. Los canales de televisión solo pueden cubrir la llegada de los famosos y sus looks. Lo que pasa dentro del museo debe quedar allí dentro. El uso de teléfonos celulares está restringido y los invitados deben mantener la exclusividad del evento.

Anna Wintour habló sobre la preparación para la gala Instagram @jennabhager

En este sentido, una norma que no está escrita, pero suele ser respetada a raja tabla por las celebridades es que no se habla de la Met Gala, ni antes, ni después. Los diseños de los vestidos previo a la alfombra roja son un secreto que no se comparte con nadie y la experiencia vivida allí adentro, con las charlas, miradas cruzadas y presentaciones, tampoco son comentadas luego a la prensa. Existe el rumor de que quienes difundieron chismes del evento, no volvieron a ser invitados.

La Met Gala no permite el ingreso de menores de edad. Esta norma fue recientemente incorporada, ya que, en eventos anteriores participaron los hijos de Will Smith que tenían menos de 21 años. Tampoco se puede fumar en sus instalaciones. Todos los participantes deben confirmar su asistencia, de lo contrario, no podrán entrar al evento y deben ser invitados a través de una carta. Por último, existe un protocolo especial para el menú que degustarán esa noche. El ajo, la cebolla y el perejil están terminantemente prohibidos y se busca que los platos sean sencillos para evitar manchones en la vestimenta.

Lady Gaga, Kim Kardashian y Bad Bunny, entre los looks más recordados de los últimos años en la Met Gala

Qué celebridades rompieron las reglas de oro de la Met Gala

En la Met Gala 2017, Bella Hadid, Dakota Johnson y Behati Prinsloo se fotografiaron fumando dentro de uno de los baños donde transcurría la gala de moda más esperada. Sentadas en el piso, se sacaron algunas selfies que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales. Este incidente trascendió tanto que los miembros de la junta lo consideraron como un acto “irrespetuoso para la colección de arte”.

Los famosos se mostraron fumando en el baño del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York Twitter - Twitter

Los reclamos de los donantes no tardaron en llegarle a la organizadora de la gala, Anna Wintour, quien pidió que se multe a los famosos porque “irrespetaron al museo, ya que debía estar libre de humo”. Además, desde Vogue, donde ella es editora, aseguraron que daban un mal ejemplo para la salud de miles de personas que seguían la gala y se preguntaban si todo debía ser “registrado en fotos” y subido a las redes sociales.