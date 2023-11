escuchar

Las vacaciones en crucero de unos mil turistas en un viaje paradisíaco por las islas Canarias y el Atlántico Norte se volvieron una pesadilla cuando el capitán tuvo que dar un brusco giro para regresar el lunes a Reino Unido, tras una fuertísima tormenta en el Golfo de Vizcaya. “La gente escribía mensajes de texto a sus seres queridos en caso de que no volvamos”, compartió un pasajero anónimo a BBC News sobre su viaje en la nave Spirit of Discovery, en el que 100 personas resultaron heridas. A este se sumaron otros testimonios.

El barco, dirigido por Saga Cruises, salió el 24 de octubre y llevaba a todos los pasajeros a sus vacaciones de ensueño por dos semanas, pero cuando el clima cambió, la tripulación tuvo que apresurar su regreso a Reino Unido. Mientras el capitán aplicaba la maniobra, la tormenta los embistió en la Bahía de Vizcaya. Las fuertes olas y vientos activaron el sistema de seguridad automático de la nave, por lo que esta se desvió y detuvo. Quedó así, estática, hasta que el clima mejoró. En esas horas, adentro, comenzó la pesadilla.

El mismo pasajero anónimo le contó a la BBC algunos detalles de su odisea. “El tono de voz de nuestro capitán denotaba su miedo. Teníamos a todos llorando, muchos pasajeros en terribles estados”. Jan Bendall, de 75 años, quien también estaba en el crucero, agregó que el capitán se acercó al sistema de altavoces y les ordenó permanecer acostados. Según su testimonio, el barco estuvo parado durante unas 15 horas, tiempo en el que ella y su marido “temieron por su vida”.

Jan Bendall, una pasajera del Spirit of Discovery

Aun así, destacó que el personal tuvo una actuación fantástica y que se aseguró de que todos estuvieran a salvo. Ella y su esposo lograron desembarcar el martes.

Un portavoz de Saga Cruises le dijo al medio citado que el barco había atracado el lunes en Portsmouth. Según el balance general, casi 100 personas tuvieron lesiones leves durante la maniobra. Asimismo, el representante destacó que estas fueron transportadas a los hospitales en la zona una vez en tierra.

Quienes vivieron todo esto desde adentro, no están de acuerdo con un detalle de la versión oficial. “Decir lesiones leves es un insulto. Hubo muchos huesos rotos, pelvis, laceraciones, puntos de sutura en los mayores”, agregó una persona.

En redes sociales, algunos usuarios compartieron sus videos de cómo se veía la fuerza de la naturaleza. Richard Reynolds, de 60 años, narró al Daily Mail que él y su esposa estaban en el Spirit of Discovery junto con sus padres. Su madre, de 84 años, fue una de las heridas en las sacudidas de la nave. Según contó, todos estaban confinados en sus cabinas y usaron los chalecos salvavidas por dos días mientras libraban la tormenta, temiendo que ese fuera su fin: “La gente gritaba por sus vidas, las cosas se golpeaban y chocaban a nuestro alrededor. Pensaban que iban a morir”.

“Toda la experiencia fue horrenda. Las olas se acercaban a las ventanas del quinto piso, la gente gritaba y los muebles, platos y vidrios volaban en todas las direcciones”. Reynolds, exmilitar y bombero, afirmó que había lidiado con muchas experiencias traumáticas en su carrera, pero calificó esta como la peor: “Estábamos allí, acompañando a mis padres ancianos, mi madre en una sala porque se cayó. Estaban tan repletos que tuvieron que convertir el comedor en un área improvisada de primeros auxilios”. Según estimó, 150 personas resultaron heridas, de un total de 980: “Es decir, el 15% de los pasajeros, cuando la edad promedio era de 76 años”.

El Spirit of Discovery

¿Qué pasó en el crucero Spirit of Discovery?

La tripulación planeó inicialmente atracar en el puerto de La Coruña, España, pero esa ruta estaba cerrada por el mal tiempo, por lo que tuvieron que cruzar Vizcaya. Si bien la empresa sostiene que estaban preparados, Reynolds afirmó que sintió que le habían dado prioridad a preparar al barco para el siguiente viaje: “Pusieron la reparación por delante de la seguridad. Yo estaba rastreando esta tormenta en mi teléfono dos días antes de llegar, pero quedamos atrapados”.

Algunos testigos aseguraron que una persona fue transportada por aire desde el barco, en tanto que otros dijeron que el crucero fue golpeado sin descanso por la tormenta durante 18 horas. “Los médicos no daban abasto. Mi madre vio cómo resucitaban a alguien, había huesos rotos, gente en camillas y personas llorando, incluida la tripulación, que corría tratando de ayudar. Fue petrificante. La gente dormía con chalecos salvavidas y escribía mensajes a casas a sus seres queridos en caso de que no volviéramos. Estábamos felices de estar vivos”, declaró una persona al periódico de Portsmouth The News, citada por Daily Mail.

Saga Cruises confirmó que hubo daños “limitados” en algunas partes del barco: “Si bien el clima está claramente fuera de nuestro control, queremos ofrecer nuestras sinceras disculpas a todos los afectados que ahora están a salvo a casa en mares tranquilos”.

LA NACION