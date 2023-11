escuchar

Las familias de Nueva York, Estados Unidos, pueden beneficiarse de un programa derivado de una iniciativa del gobierno federal que entrega créditos tributarios según la cantidad de hijos que vivan con ellos en casa. Lo mejor de esto es que las reglas permiten que incluso las personas que no tienen un nivel de ingresos que los obligue a presentar su declaración de impuestos sí puedan obtener el apoyo.

El llamado Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés) de Nueva York es una compensación, a manera de reducción de impuestos, que entrega el gobierno a las familias que tienen hijos en su hogar. En la práctica, esto significa que cada casa puede recibir descuentos de hasta US$2000 por cada niño que se incluya en la declaración del año fiscal 2022, según se explica en el sitio del programa de apoyos.

El programa social entrega un monto por cada hijo que una persona incluya en su declaración de impuestos Charlein Gracia / Unsplash

Todas las familias trabajadoras obtendrán el crédito total si perciben hasta US$400 mil anuales si la pareja está casada y presenta una declaración conjunta, o hasta US$200 mil para una familia monoparental, según se explica en el portal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés).

Es importante mencionar que dichos apoyos serán otorgados automáticamente para todos lo que hayan presentado sus declaraciones de impuestos de años previos. O bien, si se inscribieron para recibir un cheque de estímulo del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). “No es necesario que se registre ni que realice ninguna acción”, reiteró la institución.

No obstante, las familias de bajos ingresos con hijos que no ganan lo suficiente para declarar impuestos, también son elegibles para este crédito tributario a través de un registro para no declarantes, gestionado por la organización sin fines de lucro, Code for America, que se puede consultar en línea y con información en español, cuya fecha límite para inscribirse es el 15 de noviembre.

El plan del CTC en Nueva York es una adaptación estatal de un programa federal que proporcionó alivio tributario a las familias de todo el país en 2021 y 2022, pero ya no se renovó para 2023. Hasta antes de su suspensión, había alcanzado el monto “más grande de la historia” a partir de los lineamientos Plan de Rescate Económico promulgado por el presidente Joe Biden.

Los padres de familia tienen una vía para obtener descuentos en el pago de impuestos Dani Guitarra / Unsplash

¿Quiénes pueden obtener el Crédito Tributario por Hijos en EE.UU.?

Para que una familia reciba el apoyo del llamado CTC, los dependientes económicos deben cumplir con estos requisitos:

Tener al menos cuatro años, pero menos de 17 años el 31 de diciembre.

Ser hijo(a), hijastro(a), hijo(a) de crianza elegible, hermano(a), hermanastro(a), medio hermano(a) o un descendiente de uno de estos (por ejemplo, un(a) nieto(a) o sobrino(a) del solicitante.

Proporcionar como máximo la mitad de su propio apoyo financiero durante el año.

El dependiente tiene que vivir con el peticionario por más de la mitad del año en Estados Unidos.

Ser debidamente reclamado como dependiente en la declaración de impuestos

Ser ciudadano estadounidense o un ciudadano nacional o extranjero residente de Estados Unidos

Para reclamar el Crédito Tributario por Hijos se debe registrar la información de los hijos y otros dependientes en el Formulario IT-213 del IRS, proporcionar un número del Seguro Social (Social Security Number, SSN) para el padre o madre, así como para cada hijo registrado en el formato. Cabe mencionar que el sitio web de la ciudad de Nueva York, cuenta con una herramienta donde todos los ciudadanos pueden verificar si son elegibles para aprovechar este u otro programa social, a través de un sencillo cuestionario. Este recurso está disponible en español.