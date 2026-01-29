Autoridades en Washington, bajo críticas tras enorme fuga de aguas residuales

Una organización sin fines de lucro afirma que las autoridades de la capital de Estados Unidos no advirtieron adecuadamente a la población sobre una fuga masiva de aguas residuales al río Potomac, considerado uno de los mayores derrames de este tipo en la historia del país.

Una ruptura el 19 de enero de casi dos metros de ancho en una tubería antigua provocó el vertido de 40 millones de aguas residuales sin tratar hasta el 24 de enero.

DC Water, la empresa de suministro de agua en Washington, activó un desvío que canalizó el flujo a través de un canal y lo devolvió a otra sección de la tubería.

El desbordamiento sigue llegando al río, aunque a un ritmo menor, mientras los trabajadores intentan taponar la brecha. Sin embargo, los esfuerzos se han obstaculizado por las temperaturas bajo cero y una de las peores tormentas de nieve en años.

Dean Naujoks, de la organización sin fines de lucro Potomac River Keeper Network, dijo que aunque las autoridades hacían lo posible para contener el derrame, no habían logrado transmitir adecuadamente los riesgos para la salud pública.

"He lidiado con muchos derrames de aguas residuales, pero este es definitivamente el más grande con el que he tratado", dijo a la AFP

Su organización estima que fueron 300 millones de aguas residuales las que entraron al río. Esto equivale a 450 piscinas olímpicas.

Las muestras tomadas por el grupo revelaron niveles de la bacteria E. coli 12.000 veces superiores a los límites establecidos por las autoridades para el contacto humano, dijo Naujoks.

DC Water aseguró que no hay impacto en el agua potable porque los puntos principales de captación del Acueducto de Washington están río arriba de la rotura.