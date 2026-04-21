Amenaza de granizo y viento: la tormenta de abril que se extenderá por 48 horas en EE.UU.

Un nuevo evento climático afectará a Estados Unidos desde este 21 de abril, con condiciones que se extenderán al menos durante dos días. El patrón incluye precipitaciones en la costa oeste, tormentas eléctricas en el centro y riesgos asociados en varias zonas de ese país.

Recorrido del sistema climático en EE.UU.: pronóstico del NWS por regiones

El origen del sistema se ubica en el Pacífico, desde donde avanza hacia el interior. Se prevén para este martes y miércoles nevadas en la Sierra Nevada y acumulaciones de lluvia en California, con desplazamiento posterior hacia sectores de las Montañas Rocosas del norte, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Se anticipan tormentas eléctricas con riesgo de inundaciones repentinas NWS

En simultáneo, el centro del territorio experimentará el desarrollo de tormentas severas impulsadas por aire húmedo proveniente del Golfo de México, en interacción con aire más seco y un frente frío en movimiento.

De acuerdo con Fox Weather, el jueves se espera la formación inicial de tormentas, que durarán 48 horas, en una franja que se extiende desde Oklahoma hacia el norte, lo que alcanzará a Minnesota. En esa área se configura una “línea seca”, que separa masas de aire con distinta humedad.

Durante el viernes, el sistema avanzará hacia el sur y el este y afectará el valle del Mississippi. En esa etapa se prevé una mayor organización de las tormentas y un aumento en su intensidad.

Las regiones con mayor probabilidad de impacto incluyen sectores del este de Oklahoma, el sur de Missouri y la zona conocida como Ark-La-Tex, donde convergen varios estados.

Riesgo de granizo, tornados y vientos severos en el centro de EE.UU.

Los pronósticos indicaron que riesgo de granizo, especialmente en áreas cercanas a centros de baja presión. Eventos recientes en la región registraron piedras de más de 7,6 centímetros de diámetro.

A medida que las tormentas evolucionen, el viento pasará a ser el factor predominante. Se anticipan ráfagas con capacidad de generar daños en estructuras y tendido eléctrico.

También existe la posibilidad de tornados en etapas iniciales del sistema, antes de que las tormentas se organicen en líneas continuas. Este escenario se da tras una semana previa con decenas de episodios en la misma región.

El centro de Estados Unidos se enfrenta a una nueva amenaza de tormentas severas que se prevé duren al menos 48 horas Freepik

Ciudades y estados bajo alerta del SPC: millones en riesgo en EE.UU.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un nivel de riesgo dos en una escala de cinco para varias áreas del centro del país norteamericano. Se estima que alrededor de 10 millones de personas están dentro del área de vigilancia.

Entre las ciudades incluidas en el área de posible impacto se encuentran:

Kansas City

Omaha

Wichita

Lincoln

Des Moines

En estos lugares se monitorea la evolución del sistema. Además de estas zonas, una franja más amplia desde el norte de Texas hasta Minnesota se mantiene bajo un nivel menor de alerta, con eventos aislados.

El Centro de Predicción de Tormentas emitió una alerta de nivel 2 sobre 5 para las regiones más afectadas SPC

Suba y caída de temperaturas en EE.UU. por frente frío y tormentas severas

Antes del avance del frente frío, los vientos del sur transportarán aire cálido hacia el centro de EE.UU. Esto provocará temperaturas superiores a los valores habituales para esta época.

Para este martes se esperan máximas generalizadas entre los 60°F y 80°F (15,5°C y 26,6°C), con algunas zonas que alcanzarán los 89°F (31,6°C) en las siguientes regiones:

Desde el interior del Oeste hacia las Llanuras y el Medio Oeste : el pronóstico del NWS indicó que una fuerte cresta de alta presión llevará temperaturas muy por encima del promedio desde el interior del Oeste hacia el este hasta las Llanuras del norte y centrales, así como el Medio Oeste.

: el pronóstico del NWS indicó que una fuerte cresta de alta presión llevará temperaturas muy por encima del promedio desde el interior del Oeste hacia el este hasta las Llanuras del norte y centrales, así como el Medio Oeste. Valle del Ohio y el sureste : en estas regiones, las temperaturas vuelven a los 70°F y 80°F (21°C y 26,6°C) a partir de este martes, tras el paso de un frente frío previo durante el fin de semana.

: en estas regiones, las temperaturas vuelven a los a partir de este martes, tras el paso de un frente frío previo durante el fin de semana. Atlántico Medio y Texas: se espera que estas zonas registren máximas en los 70°F y 80°F (21°C y 26,6°C) para el miércoles.

Estas condiciones de calor son alimentadas por vientos del sur que transportan aire cálido desde el Golfo de México hacia el centro de EE.UU. antes de la llegada del próximo sistema de tormentas. Sin embargo, se advierte que para el jueves las temperaturas caerán drásticamente hasta los 40°F (4°C) en las Llanuras del norte conforme avance el frente frío.