Avión de Trump regresa a base aérea tras problema eléctrico "menor", asegura la Casa Blanca

El avión en el que viajaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio obligado a regresar a una base aérea el martes por la noche debido a un "problema eléctrico menor" poco después de partir hacia Suiza, informó la Casa Blanca.

El Air Force One regresó a la Base Conjunta Andrews por precaución, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt. Aterrizó poco después de las 23H00 (04H00 GMT).

Periodistas que viajaban con Trump informaron que las luces de la cabina se apagaron brevemente después del despegue.

Trump y su séquito cambiarán a otro avión y continuarán el viaje al Foro Económico Mundial en Davos, donde se esperaba que el presidente de Estados Unidos se enfrente a los líderes europeos por su intento de apropiarse de Groenlandia.

Con su clásica librea azul y blanca, el Air Force One es probablemente el avión más icónico del mundo y un símbolo instantáneamente reconocible de la presidencia estadounidense.

Trump lleva mucho tiempo insatisfecho con los actuales jets del Air Force One: dos aeronaves Boeing 747-200B altamente personalizadas que entraron en servicio en 1990 bajo el gobierno del presidente George H. W. Bush.

El año pasado, Trump dijo que su administración estaba "evaluando alternativas" a Boeing tras los retrasos en la entrega de dos nuevos 747-8.

En mayo, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aceptó un Boeing 747 que el emirato del Golfo, Catar, ofreció a Trump para su uso como un Air Force One.

El avión, valorado en cientos de millones de dólares, ha suscitado enormes cuestionamientos constitucionales y éticos, así como preocupaciones de seguridad sobre el uso de una aeronave donada por una potencia extranjera como el ultrasensible avión presidencial.