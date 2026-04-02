Domingo de Pascua: qué supermercados y centros comerciales abren y cierran hoy en Florida
El funcionamiento de las principales cadenas cambia por la fecha: algunos supermercados de EE.UU. no abrirán, otros operarán con horarios reducidos y varios tendrán actividad parcial
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Este domingo 5 de abril es Pascua. En Florida, algunas cadenas comerciales permanecerán cerradas y otras funcionarán con horarios especiales
¿Qué se celebra en Domingo de Pascua?
La Pascua es la principal festividad del calendario cristiano. La fecha conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día de su crucifixión.
Según Britannica, este hecho constituye una doctrina central del cristianismo. También sostiene la idea de salvación y la esperanza en la vida eterna.
La Pascua se fija cada año en el primer domingo posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Por ese motivo, puede variar entre fines de marzo y abril.
¿Qué supermercados abrirán y cuáles cerrarán en Florida por Pascua?
Algunas cadenas no atenderán al público y otras mantendrán su actividad. De acuerdo con el relevamiento publicado por el Miami Herald, el esquema es el siguiente:
Los supermercados que cerrarán son:
- Publix
- Costco
- Target
- Aldi
- Sam’s Club
Los supermercados que abrirán son:
- Walmart, en horario regular
- Winn-Dixie, en horario regular
- Milam’s Markets, en horario regular
- Sedano’s Supermarket
- Presidente Supermarket
- Price Choice Supermarket, con algunas sucursales hasta las 14 hs
- BJ’s Wholesale Club, de 8 hs a 18 hs (hora local)
- The Fresh Market, en horario regular
- Whole Foods Market, en su mayoría de 8 hs a 20 hs; algunas tiendas cerrarán a las 18 hs
- Trader Joe’s
- Sprouts Farmers Market
Las farmacias que abrirán son:
- CVS
- Walgreens
En el caso de Publix, la empresa explica en su sitio oficial que no abre en Pascua desde su fundación para conmemorar la festividad y permitir que sus empleados compartan tiempo con sus familias.
¿Qué centros comerciales abrirán y cuáles cerrarán en Florida?
Los centros comerciales también tendrán un funcionamiento desigual. Los que abrirán son:
- Aventura Mall, de 11 a 20 hs.
- Bayside Marketplace, de 11 a 21 hs.
- Dolphin Mall, de 11 a 20 hs.
- The Falls, de 11 a 19 hs.
- Sawgrass Mills, de 11 a 20 horas.
Los centros comerciales que cerrarán en Pascua son:
- Broward Mall
- Coral Square Mall
- Dadeland Mall
- Miami International Mall
- Southland Mall
- Westland Mall
El Brickell City Centre operará de forma parcial, con tiendas cerradas y restaurantes y cine abiertos
A su vez, cabe destacar que las oficinas gubernamentales y muchos servicios públicos tampoco funcionarán.
Si bien esta no es una celebración considerada como feriado en los calendarios oficiales, sí tiene un gran valor religioso.
La Iglesia Católica reúne a 61,8 millones de fieles en todo Estados Unidos. Ese grupo representa cerca del 20% de la población, según un relevamiento de 2020 del U.S. Religion Census.
El informe la ubicó como la mayor organización religiosa de ese país. Además, registra su presencia en casi todo el territorio, con congregaciones en cerca de 3000 condados.
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