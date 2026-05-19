Baja leve del petróleo tras nuevos comentarios de Trump sobre Irán

Los precios del petróleo retrocedieron levemente el martes en medio de una fuerte incertidumbre por las señales contradictorias de Donald Trump sobre Irán, y las promesas de Teherán de abrir "nuevos frentes" en caso de ataques.

El Brent cayó 0,73% hasta 111,28 US$ y el WTI un 0,82% hasta 107,77 US$.

El mandatario estadounidense reiteró a periodistas que esperaba no reiniciar las hostilidades contra Irán, pero que podría "tener que asestarles otro gran golpe. No estoy seguro por ahora".

Consultado sobre cuánto tiempo estaba dispuesto a esperar para que Irán se siente a la mesa de negociaciones, contestó con evasivas.

El lunes dijo haber cancelado a último minuto un nuevo ataque contra Irán y destacó una evolución "muy positiva" de las negociaciones con Teherán.

"Aunque el mercado todavía reacciona a este tipo de noticias, empieza a tomar con pinzas este tipo de grandes titulares", subrayó Bjarne Schieldrop, de SEB.

Según el analista, Trump adopta un tono mucho más conciliador cuando el Brent "se negocia por encima de los 110 US$ el barril", pero sin "ningún avance real" hacia la paz.

El mercado sigue centrado en el estrecho de Ormuz, donde el tráfico está prácticamente paralizado desde el inicio del conflicto a finales de febrero.

El comercio mundial de hidrocarburos "depende en gran medida de un pequeño conjunto de pasos obligados, cuellos de botella marítimos" que "en condiciones normales reducen generalmente los tiempos y los costos de tránsito", destacó Natasha Kaneva, de Jpmorgan.

Por Ormuz pasa habitualmente un 20% del consumo mundial de petróleo y gas.

Sin embargo, solo 50 buques cargados de materias primas atravesaron el estrecho la semana pasada, según la empresa de seguimiento marítimo Kpler, muy por debajo de lo habitual en tiempos de paz.