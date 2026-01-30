"Batman" confronta a autoridades en California por posible presencia del ICE en el Super Bowl

Un hombre disfrazado como Batman criticó duramente a funcionarios de Santa Clara, la ciudad de California (Estados Unidos) que albergará el Super Bowl el próximo mes, por las denuncias de que podrían permitir que agentes del ICE patrullen durante el partido del campeonato de la NFL

El "superhéroe" tomó el micrófono durante la sección de comentarios del público en la reunión del concejo de la ciudad el martes

“¿Qué... estamos haciendo acá?”, dijo soltando una palabrota mientras golpeaba el atril con su puño

“Han tenido meses para prepararse para este evento”, dijo sobre el partido de los New England Patriots contra los Seattle Seahawks el 8 de febrero por el título del torneo de fútbol americano

“La gente muere en nuestras calles cada día en este país porque permitimos que agentes federales los pisotee”

Las críticas se produjeron en medio de las tensiones elevadas en Estados Unidos por la muerte de dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis. Agentes federales les dispararon en operaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Patrulla Fronteriza

“Ustedes tienen que afirmar que no se destinarán recursos de la ciudad al ICE, que no se les brindará cooperación”, dijo el hombre, cuya identidad no se conoce

Fue identificado como "Batman" en el reloj que contaba su tiempo de intervención en el concejo

La ciudad de Santa Clara no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AFP

La participación del ICE en el 60° Super Bowl salió a relucir como tema cuando Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, criticó la elección del puertorriqueño Bad Bunny -ciudadano estadounidense- como principal figura del show de medio tiempo

“No hay ningún lugar donde se pueda dar refugio seguro a personas que están ilegalmente en este país”, dijo en septiembre. “Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”