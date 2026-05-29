Alerta por inundaciones en Florida y Texas: las zonas más críticas que sufrirán el impacto en las próximas 24 horas

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un amplio sistema meteorológico mantendrá este viernes condiciones inestables en buena parte de Estados Unidos, con lluvias persistentes, tormentas fuertes y riesgo de inundaciones repentinas desde el noroeste hasta sectores de Florida.

Florida tendrá riesgo de inundaciones repentinas por lluvias intensas este viernes

Según indicó FOX Weather, el ingreso de una masa de humedad tropical desde el Golfo y el Atlántico provocará varios días consecutivos de lluvias intensas sobre la península de Florida y sectores del sudeste. Esto activó una alerta de nivel cuatro sobre cinco para el Estado Soleado.

Satélite De La NOAA Hoy

La cadena meteorológica señaló que ciudades como Miami y Fort Lauderdale continuarán bajo amenaza de inundaciones repentinas debido a las precipitaciones persistentes y tormentas eléctricas que afectarán la región.

El pronóstico indicó que algunas zonas costeras de Georgia y Carolina del Sur podrían acumular entre dos y tres pulgadas (cinco centímetros y 7,6 centímetros) de lluvia durante el fin de semana. Otras áreas podrían registrar hasta cinco pulgadas (12,7 centímetros) de precipitaciones antes del próximo jueves.

Según el FOX Forecast Center, el patrón atmosférico actual ya había generado fuertes lluvias en Texas durante los últimos días, con rescates acuáticos e inundaciones repentinas en distintos puntos del estado.

A pesar del riesgo de anegamientos, las tormentas también aportarán alivio a la sequía en partes de Florida. FOX Weather remarcó que varios municipios permanecen entre cinco y 14 pulgadas (12,7 centímetros y 35,5 centímetros) por debajo de los valores normales de lluvia acumulada desde agosto del año pasado.

Lluvias excesivas en el sur y sudeste de EE.UU.: qué zonas están bajo riesgo

El NWS anticipó que una extensa franja de lluvias y tormentas eléctricas continuará desarrollándose este viernes sobre el sur de Estados Unidos y parte del sudeste.

El constante ingreso de humedad tropical mantiene bajo amenaza de anegamientos severos a ciudades del sur de Florida como Miami y Fort Lauderdale NWS

El organismo explicó que un frente estacionario se extenderá desde las Llanuras centrales hasta el valle bajo del Mississippi y el sudeste, lo que generará sucesivas rondas de precipitaciones.

Según el pronóstico, la combinación de humedad profunda e inestabilidad moderada favorecerá tormentas repetitivas sobre las mismas áreas, hasta aumentar el riesgo de inundaciones repentinas. Por ese motivo, el NWS emitió un riesgo leve de lluvias excesivas para sectores del sudeste durante la jornada del viernes.

Las zonas bajo vigilancia incluirán partes de:

Georgia

Carolina del Sur

Mississippi

Alabama

Sectores del valle medio de Mississippi

El reporte del NWS indicó además que el riesgo marginal de precipitaciones excesivas permanecerá vigente durante el fin de semana a medida que otro frente frío interactúe con la humedad tropical presente en la región.

Tormentas severas en el oeste de Texas: granizo grande y ráfagas de hasta 120 km/h

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió que este viernes por la tarde y la noche se desarrollarán tormentas severas dispersas sobre sectores del oeste de Texas.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) activó alertas en el oeste de Texas ante la formación de núcleos tormentosos con alta capacidad de rotación SPC

El organismo emitió un riesgo leve de tormentas severas para esa región debido a la posibilidad de:

Granizo de gran tamaño

Ráfagas severas de viento

Tormentas organizadas

Células con características supercelulares

El informe detalló que las tormentas comenzarán a formarse durante la tarde sobre el oeste de Texas y el este de Colorado, impulsadas por el aumento de humedad y una mayor inestabilidad atmosférica.

El SPC señaló que algunas tormentas podrían producir ráfagas de hasta 75 millas por hora (120 km/h), especialmente en sectores del oeste texano donde el flujo atmosférico en niveles medios favorecerá sistemas más organizados y duraderos. Además, durante la noche podrían desarrollarse nuevas áreas de tormentas elevadas sobre partes del noroeste de Oklahoma y el oeste de Kansas.