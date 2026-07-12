Bellingham lleva a Inglaterra a semifinales del Mundial, pero Tuchel exige más

Jude Bellingham metió a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 el sábado con su doblete contra Noruega, pero las críticas del seleccionador Thomas Tuchel sobre la calidad de su equipo han provocado un nuevo enfrentamiento entre ambos antes del choque contra Argentina el miércoles.

Bajo el sofocante calor de Miami, Inglaterra se desmoronó ante los Vikingos y, según Tuchel, tuvo "suerte" para evitar un regreso a casa antes de lo esperado.

Bellingham acudió al rescate de los Tres Leones en Miami con su doblete, así como lo hiciera en la memorable victoria 3-2 en octavos sobre México seis días antes en los 2.240 metros de altitud de Ciudad de México.

Noruega considera que el primer gol de Bellingham debió ser anulado porque el balón golpeó el cable de una cámara mientras estaba en el aire al inicio de la jugada.

En su primera aparición en cuartos de final de un Mundial, una controvertida decisión del VAR también falló en contra de los noruegos, cuando con el partido 1-1 se les anuló un gol por un empujón de Erling Haaland antes de que el balón entrara en juego en un córner.

"Bien hecho, Bellingham y árbitro", escribió en redes sociales el padre de Haaland y exinternacional noruego Alf-Inge Haaland.

Tuchel rechazó los elogios por conducir a Inglaterra a las semifinales de un Mundial por cuarta vez en su historia, una estadística modesta para los inventores del fútbol.

"Encontramos la manera de llegar a semifinales. Eso es, por supuesto, lo más importante, pero mi cabeza analítica y el entrenador de fútbol que hay en mí siguen pensando que podemos jugar y que hemos jugado un fútbol mejor", dijo el técnico alemán.

"Nadie niega jamás que necesitas suerte para llegar lejos en un torneo", añadió. "Es simplemente lo que sentí".

- "Un ambiente positivo" -

Sus palabras no le sentaron bien a Bellingham después de que ambos equipos se vieran obligados a soportar 120 minutos en condiciones extremas, con una humedad elevada que agravaba el calor en el sur de Florida.

Haaland estaba tan exhausto que incluso fue sustituido en el momento de mayor necesidad de Noruega, en la segunda parte de la prórroga.

"Quizá no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones", fue la réplica de Bellingham, apuntando aparentemente a la limitada carrera de Tuchel como futbolista.

"Creo que hemos tratado de crear un ambiente positivo y deberíamos mantenerlo", agregó el jugador del Real Madrid, que lleva seis goles anotados en el Mundial 2026.

"No puedo decir suficientes cosas buenas de los chicos. No vas a ganar todos los partidos moviendo la pelota y haciendo mil pases. A veces tienes que ganar de forma fea, y lo hemos vuelto a hacer", afirmó.

Este no es el primer enfrentamiento entre ambos.

La presencia de Bellingham en el once estuvo en duda al llegar al Mundial.

Hace un año, Tuchel dijo que incluso a su propia madre algunos comportamientos de Bellingham sobre el campo le parecían "repulsivos" y que a veces podía intimidar a sus propios compañeros.

El exentrenador del Chelsea se disculpó posteriormente y sus actos han sepultado a sus palabras al construir un equipo en torno a Bellingham y al capitán, Harry Kane.

Tuchel dejó fuera de su convocatoria a otros dos aspirantes al puesto de número 10 de Inglaterra, Cole Palmer y Phil Foden, mientras que Morgan Rogers se ha visto reducido a un papel secundario pese a haber jugado más minutos que Bellingham en las eliminatorias.

Esa confianza ha sido más que recompensada, ya que Bellingham y Kane han protagonizado una y otra vez momentos clave para mantener vivo el objetivo de Inglaterra de lograr el primer gran título en 60 años.

De los 13 goles de Inglaterra en el torneo, ambos se han combinado para marcar 12. "Es bastante sencillo. Pon a Harry y a Jude juntos y ellos harán el resto", dijo Tuchel.

"Tenemos que mejorar en ataque para llevar también a otros jugadores a posiciones de remate, pero, por supuesto, ellos son jugadores decisivos... aparecen en los momentos determinantes, así que no hay nada malo en ello", agregó el entrenador alemán.

"No tenemos por qué disculparnos de que esos dos chicos jueguen para nosotros y decidan los partidos para nosotros. Es impresionante", sentenció.