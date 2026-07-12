Qué partidos se juegan en EE.UU. hoy domingo 12 de julio por el Mundial 2026

El Mundial 2026 llega a instancias finales y continúa su curso en Estados Unidos, México y Canadá. El calendario marca que este domingo 12 de julio no habrá ningún partido, luego de la disputa de los cuartos de final del certamen.

Calendario del Mundial 2026 en hora de EE.UU. y cuándo habrá partidos

Con los resultados de cuartos de final ya definidos, el cronograma publicado por la FIFA para esta Copa del Mundo indica que este domingo 12 de julio no se jugará ningún encuentro oficial.

La actividad retornará el próximo martes 14 de julio, cuando se abrirá la instancia de semifinales con el primer duelo.

El próximo partido del Mundial 2026, el 14 de julio, se jugará en el Dallas Stadium, llamado así durante el certamen KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posteriormente, el 15 de julio se disputará el otro cruce de dicha instancia, para definir a los dos clasificados a la final. Asimismo, también se conocerá quiénes jugarán el duelo por el tercer y cuarto puesto.

No obstante, el 16 y 17 de julio la acción se volverá a pausar. El 18 vuelve la actividad por el cruce entre los perdedores de las semifinales, mientras que el 19 se juega la gran final del certamen para definir al campeón.

Semifinales, tercer puesto y final del Mundial 2026 con sedes y horarios ET

Luego de los cuartos de final, a la espera de que comiencen las semifinales, el calendario de la FIFA establece que los últimos cuatro partidos del Mundial 2026 se disputarán de la siguiente forma, en el horario del Este de EE.UU. (ET):

Martes 14 de julio 2026

Partido 101 – 15 hs - Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98 - Estadio Dallas (semifinal).

Miércoles 15 de julio 2026

Partido 102 – 15 hs - Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100 - Estadio Atlanta (semifinal).

Sábado 18 de julio 2026

Partido 103 – 17 hs - Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102 - Estadio Miami (duelo por el tercer puesto).

Domingo 19 de julio 2026

Partido 104 – 15 hs (ET) - Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102 - Estadio Nueva York Nueva Jersey (final).

La final se jugará en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en los suburbios de Nueva York (Fuente: Getty Images)

Cabe aclarar que, de acuerdo con el ente máximo regidor, todos los encuentros se podrán ver en español a través de la transmisión de Telemundo. Asimismo, estará disponible la opción de verlos en inglés por la señal de FOX.

Operativo del ICE en el Mundial 2026 y qué controles esperan a los asistentes

El despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los alrededores de los estadios forma parte del esquema de seguridad para el Mundial 2026. Las autoridades federales clasificaron el torneo como un evento de nivel máximo, similar al Super Bowl.

Tom Homan, zar fronterizo, confirmó en CBS News que el objetivo central es la “seguridad pública” en los estadios. En ese marco, los asistentes con documentación regular no enfrentarán controles migratorios.

Sin embargo, el ICE intervendrá ante cualquier situación irregular detectada durante las jornadas. Las fuerzas de seguridad detendrán a individuos sin autorización si figuran en listas de vigilancia por terrorismo o poseen vínculos con el narcotráfico.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detalló que el apoyo interinstitucional incluirá la colaboración de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Estas agencias también ejecutarán operaciones contra la venta ilegal de entradas y la comercialización de productos falsificados cerca de los recintos.