Bellingham y Kane hunden a Panamá y garantizan el liderato de Inglaterra

Jude Bellingham y Harry Kane, los dos nombres más conocidos de Inglaterra, llevaron a los Three Lions a dieciseisavos de final del Mundial como líderes del Grupo L a costa de hundir 2-0 a la eliminada Panamá este sábado a las afueras de Nueva York.

El par de estrellas evitaron un nuevo desliz, como el ajustado ante Ghana (0-0) la fecha pasada, al derrumbar el muro cimbrado por los canaleros en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

La Panamá del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, que llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar, pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor.

Su propósito estuvo cerca de concretarse tras un primer tiempo que controló a la avanzada británica, pero que sucumbió en cinco minutos de la segunda parte gracias a la pierna izquierda de Bellingham (62') y la cabeza de Kane (67').

El capitán se reencontró con el gol, tras su doblete en el debut trepidante ante Croacia (4-2), y garantizó a los ingleses el primer lugar de la zona con siete puntos.

Su rival en la siguiente fase, el miércoles en Atlanta, será uno de los mejores terceros.

Kane, además, desplazó a Gary Lineker como goleador inglés en los mundiales al llegar a las 11 dianas.

- Mismo mal -

Los hombres de Thomas Tuchel sufrieron de nuevo para solucionar el problema desnudado en el juego ante Ghana: transformar su alta posesión (68%) en gol y en caminos para romper defensas férreas.

Ante los panameños, que se despidieron de Norteamérica como el único equipo en no anotar ni sumar, sufrieron por la falta de un acompañante para Elliot Anderson en el medio, tras la decisión del entrenador alemán de sentar a su compañero Declan Rice.

Anderson fue el único volante de contención de los campeones mundiales en 1966. Se trató de una apuesta de Tuchel que de repetirse puede salir cara, si el rival tiene mejor entrega y más pólvora que los canaleros.

El seleccionador hizo cinco cambios respecto al once que igualó con los ghaneses, incluidas las titularidades de Marcus Rashford y Bukayo Saka.

El primero fue quien más inquietó al portero panameño Orlando Mosquera, con dos remates (11', 45+2', 55') y un cabezazo (38').

Pero no tuvo suerte frente a un adversario que se despidió de su segunda Copa del Mundo sin conseguir darle minutos a su máxima figura, Adalberto Carrasquilla.

- Goleador británico -

El mediocampista, de 27 años, vio desde el banco los tres juegos al no recuperarse de una lesión en el aductor izquierdo sufrida a finales de mayo con su club, Pumas de México.

El contentillo para Carrasquilla fue que sus compañeros salvaron en algo el honor de su país evitando, al menos, que los Three Lions les repitieran la dosis de su encuentro en la fase de grupos de Rusia 2018, donde los golearon 6-1 con triplete de Kane.

Tras su jornada decepcionante contra las Estrellas Negras, el astro del Bayern Munich volvió a tener una presentación discreta hasta que pudo celebrar su tercer tanto en la competición y seguir la cacería del goleador de esta edición, Lionel Messi (cinco dianas).

Y no solo eso, se convirtió en el goleador histórico de Inglaterra en los mundiales al cabecear una asistencia de Bellingham desde la izquierda.

La estrella del Real Madrid había abierto el sendero del triunfo cinco minutos antes, al hacer valer el largo de su pierna izquierda sobre el cuerpo de Jorge Gutiérrez, tras un córner cobrado por Saka.