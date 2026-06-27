Es oficial: los montos actualizados del salario mínimo obligatorio para trabajadores en EE.UU.

El salario mínimo federal vigente en Estados Unidos se sitúa en US$7,25 por hora, una cifra que permanece invariable desde el 24 de julio de 2009. Sin embargo, bajo las disposiciones de la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés), cada estado adapta su propio monto a cumplir y las cifras pueden variar considerablemente.

Oficial: el estado con el salario mínimo más alto de todo EE.UU.

Si bien el estándar federal no se ha movido, algunos estados han promulgado legislaciones propias que elevaron este monto para ofrecer mayor protección a sus trabajadores.

En estos casos, de acuerdo con un informe publicado por el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), los empleadores tienen la obligación de aplicar la tarifa más alta entre la normativa estatal y la federal.

Cada estado tiene diferentes montos de salario mínimo en Estados Unidos, pero sin romper el límite establecido a nivel federal Freepick

El Distrito de Columbia lidera actualmente el panorama nacional con un salario mínimo de US$17,95 por hora. En el extremo opuesto, regiones como Alabama, Louisiana, Mississippi, Tennessee y Wyoming no cuentan con una ley estatal propia, por lo que sus trabajadores se rigen estrictamente por el mínimo federal de US$7,25.

De cuánto es el salario mínimo en Texas, California y Florida

En cuanto a lo que respecta a los estados de mayor impacto económico, las cifras publicadas por el DOL muestran grandes discrepancias. Los montos son los siguientes:

Nueva York: US$17 en ciudades principales y US$16 en el resto del estado.

US$17 en ciudades principales y US$16 en el resto del estado. Washington: US$17,13

US$17,13 California : US$16,90

US$16,90 Arizona: US$15,15

US$15,15 Florida: US$14

US$14 Virginia: US$12,77

US$12,77 Texas: US$7,25

Texas no tiene leyes vigentes que aumenten el salario mínimo, por lo que aplica el monto federal

Desde 40 centavos hasta US$7: cómo evolucionó históricamente el salario mínimo en Estados Unidos

De acuerdo con la información disponible en el sitio web oficial del DOL, desde la promulgación inicial de la FLSA en 1938, diversas enmiendas han ampliado progresivamente tanto la cobertura de los trabajadores protegidos como el monto de la remuneración básica.

Durante décadas, el Congreso utilizó la vía legislativa para aumentar el salario por hora, y cambió desde los 40 centavos originales hasta US$1 en 1955.

No obstante, la década de 1960 marcó un hito al extender la cobertura a sectores previamente excluidos, como la industria del comercio minorista, escuelas públicas, residencias de ancianos y el sector de la construcción.

El alcalde Brandon Johnson sobre los salarios en el mercado laboral de Chicago

La estructura legal también mutó para incluir conceptos modernos de cobertura empresarial y mecanismos de certificación para estudiantes.

En 1974, la inclusión de empleados domésticos y del sector público representó una expansión en el alcance de la ley. Sin embargo, sentencias judiciales como National League of Cities v. Usery en 1976 y Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit Authority en 1985 obligaron a redefinir los límites entre el empleo público y el privado.

Las enmiendas de 1989 introdujeron cambios, como la eliminación de exenciones para pequeñas empresas minoristas y el establecimiento de un límite de facturación único para la cobertura.

Finalmente, la última gran actualización legislativa ocurrió en 2007, la cual definió el camino hacia la tasa federal actual de US$7,25.

Desde 2009, la falta de consenso legislativo a nivel federal ha provocado que el debate y las actualizaciones se desplacen hacia los estados y gobiernos locales.