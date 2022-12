Biden estuvo en The Drew Barrymore Show y contó el romántico gesto que repite cada Navidad para su esposa

escuchar

El presidente Joe Biden y su esposa Jill llevan más de 43 años casados. Su historia de amor es ampliamente conocida por el público en Estados Unidos, pero un tierno detalle salió a la luz en una entrevista de la pareja con la actriz Drew Barrymore, que se transmitió a través de plataformas digitales y canales afiliados a la cadena CBS.

Como pocas veces, Joe y Jill Biden se dejaron ver en una charla casual con una personalidad del medio artístico. El matrimonio narró situaciones menos políticas y se centró en algunos aspectos de su relación y su vida cotidiana. Fue así como el ambiente relajado y familiar se convirtió en el eje central de la nota.

Visitados por la actriz en la Casa Blanca, que luce en todo su esplendor con las clásicas decoraciones navideñas, una de las primeras revelaciones ocurrió cuando el mandatario contó que, para las fiestas, le regala un poema a su esposa cada año. Además, lo escribe en un cuaderno que le regaló hace tiempo.

Joe y Jill Biden, en una entrevista con Drew Barrymore

La actriz le preguntó si él mismo se tomaba el tiempo de pensar en las palabras que le dedicaría a Jill, a lo cual él contestó con toda seguridad: “Por supuesto. Hay mucho para escribir”. A pesar de que el romántico gesto provocó suspiros en la entrevistadora -y posiblemente en la audiencia- Biden se apresuró a aclarar que, si bien este es un lindo detalle, no sustituye los regalos de Navidad propios de la temporada.

Durante la entrevista y entre risas, los Biden recordaron las múltiples veces en que el presidente tuvo que proponerle matrimonio a Jill, hasta que en la quinta se concretó: “Solo quería que dijera que sí, no tenía que decirme cuándo”. Finalmente, la pareja progresó y se casaron en 1977.

Este fue el segundo matrimonio de Joe Biden, luego de que su primera esposa y su hija fallecieran en un fatal accidente de tránsito. “Cuando salí con ella por primera vez supe que era la definitiva. Solo me he enamorado dos veces en mi vida y las dos lo he sabido inmediatamente”, aseguró el mandatario.

La Casa Blanca muestra su decoración de Navidad

La Navidad en la Casa Blanca está engalanada por una gran decoración, que incluye unas 83 mil luces colocadas sobre 77 abetos y otros elementos típicos, como campanas, nieve artificial y hasta una réplica en jengibre de la misma residencia presidencial que fue presentada a finales de noviembre.

Cabe recordar que, cuando Joe Biden tomó el mando como presidente de Estados Unidos, en enero de 2021, uno de los elementos más comentados de la ceremonia fue la emotiva participación de la joven poetisa Amanda Gorman, quien recitó un poema donde resaltó la importancia de la palabra: “No marcharemos de vuelta a lo que fue, sino que avanzaremos a lo que será, un país que está golpeado pero entero, que es benevolente, pero audaz, feroz y libre”, decía un fragmento.

Como Biden, John F. Kennedy, Bill Clinton y Barack Obama también tuvieron poetas en su investidura, pero con el gesto romántico que tiene cada Navidad para con su esposa, parece que la afición del actual presidente por el género literario supera a sus predecesores.

LA NACION