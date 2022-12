Las mejores ciudades para retirarse en Estados Unidos, según un estudio: una de Florida fue destronada

escuchar

Un estudio de US News and World Report reveló que Florida ya no lidera la lista con ciudades más aptas para el retiro. Miles de personas cada año se despiden de la vida laboral para disfrutar días tranquilos. La asequibilidad de la vivienda es una prioridad al momento de elegir el destino. Ese y otros factores han alejado al estado del sol de las preferencias.

Está comprobado que cada vez es más difícil para los estadounidenses abandonar el ámbito laboral. Las cifras oficiales indican que la edad promedio de retiro ha incrementado. Actualmente es de 65 para los hombres y de 62 para las mujeres.

El estado de Pensilvania ha desplazado a Florida al tener cinco ciudades en el top 10 de mejores ciudades para residir tras el retiro Shutterstock

Entre los intereses de quienes se retiran, está vivir en un entorno que ofrezca una variedad de opciones para el ocio. Elegir un lugar con entretenimiento cercano ayuda a combatir el aburrimiento que llega después de una rutina laboral exigente durante varias décadas.

¿Pero si Florida ha dejado de ser la mejor opción, cuál ocupa ese sitio? US News and World Report elaboró un ranking que considera varios ejes, entre los que están: la felicidad de los residentes locales, la asequibilidad de la vivienda, las tasas impositivas y la calidad de la atención médica, punto importante al tratarse de adultos mayores.

La que destronó a Florida

Para el estudio, consideraron las 150 áreas metropolitanas más pobladas de los Estados Unidos, que incluyen a Puerto Rico. Bajo esas circunstancias, Pensilvania es el estado que mejor se ha posicionado con cinco de sus ciudades en el top 10.

Este nuevo ranking muestra claramente cómo el estado de Florida ha sido desplazado de las mejores opciones. El año pasado todavía arrasaba con ocho ciudades. Sin embargo, se mantiene como alternativa con nueve ubicadas entre las 25 primeras del estudio.

La ciudad que lidera la lista de US News and World Report es Lancaster, Pensilvania, calificada con 8.3 en el cuidado de la salud y 6.4 en asequibilidad de la vivienda. Seguida por Harrisburg con puntuaciones similares.

Si Lancaster es preferida por tener costos más bajos de manutención, Harrisburg es alternativa para quienes buscan entretenimiento: “Los entusiastas de las actividades al aire libre aprovechan los senderos a lo largo del río Susquehanna y la proximidad de la región a varios bosques estatales para realizar actividades recreativas, como senderismo, escalada y campamentos”, como apuntan los autores de la investigación en la que participaron 3100 personas mayores de 45 años.

Tampa es una de las ciudades de Florida mejor posicionadas en calidad de vida para quienes se retiran wikimedia commons - wikimedia commons

Las que aparecen enseguida son ciudades de Florida: Pensacola, con 7.2 de puntuación general, pero un bajo 4.7 en lo que respecta al acceso a servicios médicos, y Tampa, que ofrece una vida más relajada junto al mar.

El top 5 es completado por York, en Pensilvania, ciudad que además de áreas naturales y centros comerciales está muy bien puntuada en el cuidado de la salud con 8.4, determinado en el estudio.

El resto del ranking de las 10 ciudades mejor calificadas como óptimas para el retiro en Estados Unidos está conformado por:

6. Naples, Florida

7. Daytona Beach, Florida

8. Ann Arbor, Michigan

9. Allentown, Pensilvania

10. Reading , Pensilvania

LA NACION