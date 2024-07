Bielsa: "En el país del FIFAgate, ahora hay que echarle la culpa a los jugadores"

El DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, rechazó este viernes la posibilidad de sanciones a jugadores de la Celeste por incidentes registrados en las tribunas al término de la semifinal perdida contra Colombia por la Copa América tras ser agredidos sus familiares.

"Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAgate, con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá (en la Copa América) no pasó nada, acá no pasó nada: las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje, no hay nada de lo que quejarse", ironizó Bielsa al cuestionar a la organización en la conferencia de prensa previa al partido del sábado por el tercer lugar entre Uruguay y Canadá.

"En un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores", se quejó, notoriamente ofuscado.

La Conmebol anunció el jueves que abrió un expediente disciplinario para establecer "responsabilidades" por el incidente, calificándolo de "inaceptable".

El organismo, responsable de la organización de la Copa América, no dio mayores detalles, pero trascendió que una decena de futbolistas charrúas son investigados.

"Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano", indicó Bielsa. "Si usted ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, si usted ve que hay un proceso para que se atenúe, es decir, una puerta de escape, y las dos cosas no suceden y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé, a su esposa, a su hermana, ¿qué hacen? ¿Van a sancionar a los que los fueron a defender?", subrayó.

Los jugadores uruguayos denunciaron que familiares suyos fueron agredidos por simpatizantes colombianos al concluir el partido en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Erc/ol

LA NACION