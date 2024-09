Bienes raíces en California: media casa por medio millón de dólares

Una casa que fue golpeada por un enorme árbol que le cayó encima entró a la venta en California por la suma de 500.000 dólares, a pesar de ser la mitad de lo que una vez fue.

La propiedad de 60m2 fue demolida parcialmente cuando un gigante pino le cayó encima y le destruyó el frente.

Nadie resultó herido en el accidente que ocurrió en mayo, puesto que los dos inquilinos y sus perros salieron por la puerta de atrás de la vivienda localizada en Monrovia, una localidad próxima a Los Ángeles.

Pero la casa fue severamente afectada, perdiendo toda la parte frontal.

Luego de la remoción del árbol y de los escombros, desde la calle, la casa de un cuarto y un baño luce como una precaria construcción incompleta.

Pero Kevin Wheeler, encargado de la venta de la propiedad cree que no habrá problemas en encontrarle comprador al precio estipulado de 499.999 dólares.

"En California somos a favor de un estilo de vida al aire libre. La planta abierta encaja con la cultura... ahora el árbol fue retirado luego de caer en la casa, hay mucha luz", detalló el encargado de bienes raíces.

Wheeler comentó que una casa en la misma calle y del mismo tamaño fue vendida por 900.000 dólares. "Así que hay suficiente en pie aún para lucrar".

El vendedor reconoce que medio millón de dólares puede sonar mucho en otras partes de Estados Unidos, y del mundo.

Pero con la alta demanda y la baja oferta en el sur de California, dice estar recibiendo varias consultas y haber llevado a potenciales clientes a visitar el lugar.

Wheeler admite, sin embargo, que no todos los visitantes tomaron cita.

"Creo que gente ha entrado sin mi permiso. Algo que no es tan complicado porque no hay pared para protegerla", comentó. "No puedo poner un candado en la puerta del frente".

hg/amz/pr/arm

LA NACION