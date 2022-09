Blake Lively contó el bochorno que vivió en los parques de Disney por una arriesgada picardía: “Era muy joven”

La actriz Blake Lively, conocida por sus papeles en la serie Gossip Girl, The Town o Linterna Verde, reveló durante una entrevista que hace algunos años fue arrestada en Disneyland, lo que provocó que no pudiera regresar al lugar durante un año. Aunque la estadounidense actualmente tiene una vida que algunos envidiarían al lado de su esposo Ryan Reynolds y en la espera de su cuarto bebé, además de destacar como empresaria y socialité, parece que no siempre fue una “mujer inocente”, según lo que ella misma contó al público.

Fue en el programa The Late Show with David Letterman donde, entre bromas, pidió una disculpa formal a Mickey Mouse, el personaje icónico de la empresa. “Era muy joven”, comenzó, “así que no fui responsable de esto, fue culpa de mi hermano”, mencionó la famosa en tono divertido.

La historia se remonta a cuando Lively tenía tan solo seis años: “Él pensó que era una buena idea que fuéramos a Disneyland y puso laca para el cabello en los sellos”, detalló. Y es que en aquel entonces, los visitantes eran sellados cuando salían del parque: “Entonces, en el estacionamiento, se acercó a alguien y le dijo: ‘Oye, ¿podemos rociarte laca para el cabello en tu mano?’ y lo transferimos”, luego de esto pasaron por los torniquetes.

Ellos pensaron que habían logrado la hazaña de sus vidas, pero en ese momento los oficiales conocidos como Fox People le dijeron a Blake y al joven que los acompañaran. Después los llevaron a un subterráneo y ahí supieron que los habían descubierto. “Y entramos en la cárcel de Disney, creo que tomamos un barco para llegar ahí”, contó.

Los oficiales no tuvieron que llamar sus padres, ya que su mamá estaba también arrestada con ellos, sin embargo, los niños no contaron esa parte de la historia una vez que salieron. Decidieron mantenerlo en secreto, como una historia para la posteridad y el programa de David Letterman fue la ocasión perfecta.

“Mi mamá estaba conmigo, mi mamá también estaba en la cárcel... pero ella bromeó con que estaba muy contenta de que no le hayamos dicho a nadie que estaba con nosotros, así que ahora la descubrí (en público) a ella también y ahora tengo antecedentes penales”, aseveró la actriz mientras la gente reía por su anécdota.

Aunque Blake expresó que el momento de estar tras las rejas se le hizo eterno, aseguró que probablemente solo estuvo encerrada por una hora. También recordó cuando su hermano le pidió que no dijera nada si la interrogaban: “Si no dices nada, no pueden condenarte”, comentó entre risas mientras el público también la ovacionaba. Además, admitió que estuvo tranquila porque tuvo “el mejor abogado”, o sea, su hermano, quien es seis años mayor que ella.

Finalmente, la también modelo mnifestó que para ella era un honor haber estado en dicha cárcel del parque y que estaba pensando en regresar porque el lugar le parecía hermoso. “Me destaqué como una criminal de Disney”, concluyó.