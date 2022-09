Anne Hathaway y Anna Wintour recrearon sus personajes de El diablo viste a la moda en Nueva York y enloquecieron a los fans

El sueño de muchos seguidores del filme El diablo viste a la moda se volvió realidad gracias a Anne Hathaway. Uno de sus papeles más icónicos fue el de Andy Sachs, una joven recién graduada sin nada de estilo que fue contratada como asistente personal de la icónica Miranda Priestly, editora de una de las revistas más prestigiosas. Este personaje interpretado por Meryl Streep se habría inspirado en Anna Wintour, directora de Vogue desde 1988. Ahora, tanto Anne como Anna cautivaron a todos al ser captadas juntas mientras la galardonada actriz hacía guiños muy fuertes e innegables a su papel en la Semana de la Moda de Nueva York

Esta cinta mantiene su popularidad a más de 16 años del estreno, Anne Hathaway la volvió tendencia al vivir la fantasía de Andy Sachs y sentarse al lado de Anna Wintour en el desfile de la colección de primavera de 2023 de Michael Kors. De hecho, su atuendo era demasiado parecido (aunque más lujoso) al que usó al final de la película.

Anne Hathaway recrea el icónico look de Andrea Sachs y posa al lado de Anna Wintour en la Semana de la Moda de Nueva York @diet_prada

Anne, de 39 años, utilizó un abrigo de Michael Kors que le llegaba a la rodilla con textura de piel de cocodrilo, mientras que abajo lucía un mini vestido de color negro con cuello alto que de inmediato remitió a la imagen mental que todos tenían como referencia. Además, como peinado optó por un flequillo alborotado y su cabello recogido, toques finales de la reacción del look.

Anna y Anne asistieron a la presentación de Michael Kors del 14 de septiembre y se sentaron en el front row de la pasarela, incluso se apreció un vaso de Starbucks debajo de las sillas. Todos los guiños fueron bastante evidentes porque Anne también usó un maquillaje natural con labios nude, al estilo de Andrea Sachs. Ambas estuvieron junto a Serena Williams y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

La película es una cinta de comedia dramática que salió en 2006 y la protagonizan también Meryl Streep y Emily Blunt. Se basó en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger, quien se inspiró de sus propias experiencias de vida como aspirante a periodista que, aunque no tenía nada de conocimiento en la moda, fue contratada por una prestigiosa revista especializada.

Aunque Anne eligió el último look que aparece en el filme, cuando Andrea ya había reflexionado sobre el tipo de vida que tendría si seguía con Miranda, ese no fue el más icónico, sino que marcó su transformación y equilibrio. Significaba un punto entre quien era su personaje y en quien se convirtió luego de haber sido deslumbrada por las grandes marcas de lujo del mundo de la moda. No obstante, ese no sería el atuendo favorito de la actriz.

En una entrevista para Interview aseguró que el que tenía el primer lugar para ella era el conjunto Chanel que Andy usó para conocer a un diseñador gráfico ficticio en la cinta. “Me encanta lo que me puse para la fiesta de James Hoult, ese abrigo de terciopelo Chanel que llegaba hasta las rodillas y luego la minifalda, las medias y botas holgadas”, destacó.

En redes sociales, los fanáticos enloquecieron y se encargaron de hacer las comparaciones con las imágenes nuevas y las del filme. Algunos incluso notaron que la ganadora del Oscar hizo los mismos gestos con el flequillo que aparecen en El diablo viste a la moda.