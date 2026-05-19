Bolivia se enfrenta a un "golpe de Estado", dice subsecretario de Estado de EE.UU.

Bolivia se enfrenta a un intento de "golpe de Estado", declaró este martes el subsecretario de Estado, Christopher Landau, ante las masivas protestas que buscan la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

"Esto es un 'golpe' financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región" de América Latina, aseveró Landau en una intervención en el Consejo de las Américas, un centro de análisis que celebra su asamblea anual en Washington.

"No puede ser que haya un proceso democrático en el que [Paz] fue elegido de forma aplastante por el pueblo boliviano hace menos de un año, y ahora tienes a manifestantes violentos bloqueando las calles", añadió.