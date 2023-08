escuchar

Desde que Harry y Meghan Markle renunciaron a sus obligaciones reales y abandonaron Reino Unido para establecerse finalmente en Estados Unidos, se cree que el príncipe profundizó los lazos de una amistad que ya tenía con un famoso argentino. Se trata de Nacho Figueras, conocido internacionalmente como uno de los mejores jugadores de polo e imagen publicitaria de distintas marcas exclusivas.

Se cree que la amistad que une a estas dos personalidades data de 2007. Con frecuencia, se los ve a los dos practicar polo en un exclusivo club en Santa Barbara, California, una afición que comparten, así como su amor por los caballos.

Archivo.- El embajador de Sentebale Polo, Nacho Figueras, y el príncipe Harry conversan durante la Copa de Polo Sentebale Royal Salute en Val de Vie Estate, el 28 de noviembre de 2015 en Paarl, Sudáfrica (Photo by Chris Jackson/Getty Images for Royal Salute) Getty Images - Chris Jackson Collection

Residenciado en California desde hace más de dos años, el príncipe suele practicar esta disciplina en Santa Barbara Polo & Racquet Club, el centro que preside Figueras. Con frecuencia, los medios británicos destacan la unión que existe entre el duque y el príncipe, un lazo que va más allá del deporte.

De hecho, la prensa refiere que las veces que a Nacho le han preguntado en entrevistas por su vínculo con el príncipe, solo ha expresado elogios tanto para él como para su esposa, Meghan. Por si fuera poco, el argentino, conocido como “el Beckham del polo”, formó parte del documental Harry y Meghan, donde tan solo un puñado de los confidentes del matrimonio habló de su relación y de la manera en que vivían en California.

Archivo.- Delfina Blaquier y Nacho Figueras llegan a la boda del príncipe Harry con Meghan Markle en la capilla de San Jorge, Castillo de Windsor, el 19 de mayo de 2018 en Windsor, Inglaterra (Photo by Chris Jackson/Getty Images) getty Images - Chris Jackson Collection

En esa misma producción, el polista también elogió a Meghan por “renunciar a todo por el hombre que amaba”.

En contexto, Figueras está muy lejos de parecerse a David Beckham. No por un tema del físico o el éxito profesional, sino por la relación que el exfutbolista británico alguna vez tuvo con el príncipe. Actualmente, los duques de Sussex mantienen distancia con el empresario y su esposa, Victoria, porque, supuestamente, habrían filtrado a la prensa información de ellos.

Archivo.- El embajador de Sentebale, Nacho Figueras, Delfina Blaquier y el príncipe Harry, duque de Sussex, asisten a la Copa Handa Polo 2022 de Sentebale ISPS el 25 de agosto de 2022 en Aspen, Colorado (Photo by Chris Jackson/Getty Images for Sentebale) Getty Images

Pero la situación de Nacho sería muy diferente. En septiembre de 2019, el deportista, quien fue testigo de los primeros días del romance de la pareja y luego fue invitado a su boda, a la que asistió con su esposa, Delfina Blaquier, apareció en el programa de Ellen DeGeneres para anunciar que “defendería a sus amigos” con su vida.

Un año después, en 2020, durante una entrevista para la revista estadounidense Town and Country, también expresó: “Lo que más me gusta de Harry es lo real que es y lo serio que es al mejorar la vida de los niños que no han tenido las mismas bendiciones que hemos tenido nosotros”.

El miércoles, el príncipe Harry y Nacho Figueras estuvieron presentes en una cumbre organizada por la International Sports Promotion Society en Japón Twitter/@Sentebale

Por otro lado, el jugador no vacila en mostrar públicamente su respaldo al príncipe en sus redes sociales. En 2022, compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde escribió: “Qué alegría verte sonreír y ser tan feliz. Me encanta ser tu compañero de equipo”.

La amistad de este par parece ser tan fuerte, que Nacho se sumó al viaje que Harry hizo esta semana a Asia. Este miércoles, los dos participaron de un evento de Sports Promotion Society (ISPS Handa), una organización sin fines de lucro. Nuevamente, en sus redes, Figueras publicó una foto de ellos y lo acompañó con el texto: “Comprando para nuestras esposas”.