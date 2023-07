Aseguran que Meghan Markle y el príncipe Harry se quieren ir de Montecito: qué dicen los vecinos

escuchar

Las buenas noticias vuelan. Y las malas también. Al parecer, el príncipe Harry y Meghan Markle estarían buscando una nueva vivienda dentro de California. Aunque les tomó tiempo conseguir la lujosa casa en la que viven actualmente en Montecito, un barrio un tanto aislado del centro de Santa Barbara, el matrimonio estaría explorando opciones en Malibú, en el mismo estado.

No es un secreto que los duques de Sussex no eran precisamente los favoritos de sus vecinos. Desde que se mudaron a Montecito, las figuras no estuvieron exentas de críticas, que se conocían gracias a que los medios no paraban de publicar noticias acerca de aquella nueva etapa de vida, en la que se incluyó la firma de contratos millonarios con Netflix y Spotify.

Así como se vino abajo el acuerdo por 20 millones de dólares con la empresa que brinda un servicio de música y podcasts, lo mismo parece que ocurre con la casa en el exclusivo barrio californiano. Todavía se desconoce si venderían la mansión y se mudarían a Malibú o si la sumarían como una nueva propiedad.

La mansión del príncipe Harry y Meghan Markle tiene cancha de tenis y una casa de huéspedes Google Earth

Según consignó Express, el matrimonio ya estuvo “en secreto” varias veces en la zona y no se sabe si la decisión estaría relacionada con la nueva etapa de Markle, que el pasado junio firmó un nuevo contrato con la agencia de talentos William Morris Endeavour (WME). Al parecer, la duquesa estaría enfocada en expandir su perfil mediático como productora, filántropa y creadora de contenido con las conexiones que ofrece esa empresa.

En ese sentido, el medio británico también reseñó que la pareja estaría buscando vivir más cerca de sus amigos más famosos. Malibú es el hogar de algunas de las estrellas más importantes del planeta, como Simon Cowell, Cher, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Miley Cyrus y Charlize Theron.

El príncipe Harry y Meghan Markle, con sus hijos, Archie y Lilibet

Una fuente reveló que un factor clave en su búsqueda es la proximidad al centro de Los Ángeles y Beverly Hills, que está a menos de una hora de distancia. Desde Montecito y en hora pico, el recorrido suele tomar poco más de tres horas.

De esa manera, Meghan y Harry podrían dejar de ser vecinos de otras celebridades como Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow o Ellen DeGeneres, quienes tienen propiedades en su actual barrio. En 2020, cuando recién se habían mudado, el príncipe dijo en una entrevista a NBC que en esa localidad de Santa Bárbara habían sido “recibidos con los brazos abiertos” y que el vecindario era “una gran comunidad”.

Archivo.- El príncipe Harry da un paseo solo con su seguridad siguiéndolo en un vehículo alrededor de Montecito, California Grosby

No obstante, existe otra versión por parte de los vecinos. Tras la entrevista, el columnista británico Richard Mineards, que trabaja para un medio californiano, sostuvo que los duques de Sussex “no se presentaron” a las personas del lugar desde que llegaron al barrio. “Harry y Meghan no se convirtieron en parte de la comunidad y creo que mucha gente está realmente enojada por eso”, dijo Mineards a The Sunday Times.

También hubo rumores de que la pareja intentó comprar hamburguesas en una sucursal local de la cadena de comida rápida In-N-Out y no pudo hacerlo a causa de cuestiones relacionadas con la logística de seguridad.

LA NACION