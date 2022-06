La estrepitosa caída del príncipe Harry de un caballo mientras jugaba al polo en California

Distanciado del Reino Unido desde hace más de dos años, el príncipe Harry se reencontró con el polo, deporte que lo conecta directamente con sus raíces e infancia. Suele practicar en el Santa Barbara Polo & Racquet Club, el centro que preside Nacho Figueras, reconocido jugador argentino con quien mantiene una cercana amistad desde 2007. Este domingo, el duque de Sessex se cayó del caballo mientras disputaba un partido, y aunque no hubo lesiones, las cámaras capturaron con precisión al inglés de 37 años en el suelo mientras otros jugadores corrían a ayudarlo.

Harry juega en el equipo que se hace llamar “Los Padres”. En esta ocasión, la estrepitosa caída anuló la atención hacia el marcador, ya que resultaron perdedores con un cierre 12-11. Fue en ese mismo campo de polo donde semanas atrás, el príncipe protagonizó un apasionado beso con Meghan Markle, solo que en aquella oportunidad, el marcador resultó a su favor.

El príncipe Harry practica polo desde joven (Crédito: Daily Mail)

Sin embargo, no se lo vio abatido por el percance y tampoco por el resultado. Más tarde compartió con varios de sus amigos en uno de los costados del campo de juego, entre los que se incluyeron Katharine McPhee, la finalista de la edición de 2006 de American Idol y su esposo, el compositor David Foster, según consignó Daily Mail. En varias de las fotos que circularon con velocidad entre los medios, se pudo ver cómo Rennie, el hijo del matrimonio de músicos, jugaba con el príncipe.

El príncipe Harry, de camiseta verde olivo, permanece de rodillas sobre el piso junto a su caballo (Crédito: Daily Mail)

La relación del duque con el polo tiene lazos afectivos. Desde muy joven lo practicó junto a su hermano mayor, el príncipe William. Asimismo, ambos heredaron el interés de su padre, el príncipe Carlos, a quien se lo conoce como un experimentado jinete.

Una vez fuera del campo de juego, el príncipe Harry compartió con Katharine McPhee, David Foster y Rennie, el hijo del matrimonio de artistas musicales (Crédito: Daily Mail)

De la caída del príncipe Harry en el campo de polo al desplome de su popularidad en el Reino Unido

El percance de Harry en pleno terreno de juego se produce una semana después que la pareja hizo su primera visita oficial al Reino Unido con ocasión del Jubileo de Platino de Isabel II. En 2020, el duque se desprendió de su cargo -con obligaciones y beneficios incluidos- como miembro de la realeza británica y abandonó, junto a Meghan, la lujosa casa que recién reformaban en Frogmore Cottage, en Windsor para cruzar el océano Atlántico.

El príncipe Harry Meghan Markle no estuvieron presentes en el balcón durante la ceremonia oficial que marcó el inicio de los cuatro días de festejos por el Jubileo de Platino de Isabel II (Alastair Grant/Pool Photo via AP) Alastair Grant - Pool AP

En ese sentido, según reseñó New York Post, como “ya no forman parte de la familia real” estuvieron presentes en la celebración, pero no se los vio en el balcón junto a la reina, el príncipe Carlos, Camilla de Cornualles, los duques de Cambridge con sus hijos y demás miembros.

El príncipe Harry y Meghan Markle fueron abucheados cuando salían de la catedral de San Pablo en Londres, Inglaterra, el viernes 3 de junio de 2022 (Crédito: Daily Mail)

Al igual que ellos, Andrés de York tampoco tuvo su aparición. La corona trata a toda costa de desligarse por completo del escándalo tras la demanda de abuso sexual que presentó Virginia Giuffre, un tema que -por ahora- parece que terminó con un NDA (Acuerdo de No Divulgación, por sus siglas en inglés) que firmaron las partes meses atrás.

En lo que se refiere a Harry y Meghan, la simpatía que los ciudadanos ingleses tiene por ellos parece que se vino abajo, de acuerdo con el mismo medio estadounidense. Durante la única aparición oficial que tuvieron con ocasión de los festejos del Jubileo, fueron abucheados cuando salían de la catedral de San Pablo, el segundo de los cuatro días de celebración por los 70 años de reinado de Isabel II.