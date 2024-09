Burger King lanza tres Whoppers inéditos en otoño, diseñados por sus clientes: lo que se sabe

Con la llegada del otoño, también se lanzan nuevos menús para los fanáticos de Burger King. Y es que, la cadena de comida rápida sacará a la venta tres versiones inéditas de la famosa hamburguesa Whopper, con sabores innovadores y combinaciones de ingredientes atípicos en este clásico.

A comienzos de 2024, Burger King hizo un concurso llamado “Million Dollar Whopper”, el cual consistía en que los clientes envíen ideas de sabores personalizados para esta hamburguesa y estos, a cambio, participarían por el premio monetario. Según eatthis.com, los ganadores de esta competencia podrán ver sus creaciones a la venta por tiempo limitado en todas las tiendas de esta cadena de comida rápida en Estados Unidos.

El lunes 16 de septiembre, la compañía anunció a los tres finalistas que fueron elegidos entre más de un millón de personas y que compiten por el premio del millón de dólares. Lo curioso es que, si bien todavía no hay un ganador, Burger King incluirá sus hamburguesas en su menú a partir de finales de septiembre, cuando comience el otoño.

La Whopper es uno de los clásicos de Burger King

Pat O´Toole, director de marketing de Burger King Norteamérica, dijo: “El concurso Million Dollar Whopper se centró en llevar el ‘Have It Your Way’ al siguiente nivel, y nos sorprendió la reflexión y la creatividad que se pusieron en las creaciones de Whopper que se presentaron”. Además, agregó: “Seleccionar a solo tres finalistas no fueron una tarea fácil, pero estamos seguros de que a los clientes les encantarán estas versiones creativas y deliciosas del icónico sándwich Whopper”.

Cómo es el nuevo menú de Burger King para el otoño

Fried Pickle Ranch Whopper: esta hamburguesa fue creada por un hombre que reside en California , llamado Fabián. Su creación tiene un cuarto de libra de hamburguesa asada a la parrilla que está cubierta con pickle ranch, lechuga, pepinillos fritos, tocino y queso suizo envuelto en un pan de sésamo tostado.

esta hamburguesa fue creada por un hombre que reside en , llamado Fabián. Su creación tiene un cuarto de libra de hamburguesa asada a la parrilla que está cubierta con envuelto en un pan de sésamo tostado. Maple Bourbon BBQ Whopper: creada por otro hombre oriundo de California , llamado Calvin. Su plato incluye la característica hamburguesa de cuarto de libra asada en la parrilla, la cual está cubierta por una salsa BBQ compuesta por maple y bourbon, condimentos de maple, tocino, queso americano, cebollas y jalapeños crujientes . Todo esto cubierto por dos panes tostados con semillas de sésamo.

creada por otro hombre oriundo de , llamado Calvin. Su plato incluye la característica hamburguesa de cuarto de libra asada en la parrilla, la cual está compuesta por maple y bourbon, condimentos de maple, . Todo esto cubierto por dos panes tostados con semillas de sésamo. Hamburguesa mexicana de maíz callejero: este innovador estilo de Whopper fue creado por Kelsie, residente de Nebraska. Tiene la típica una hamburguesa asada cubierta con pasta de maíz callejero, tomate, lechuga, chips de tortilla sazonados al estilo suroeste y queso picante mexicano. Todo esto entre los dos panes característicos de Burger King.

Estas son las 3 versiones que Burger King lanzará a fin de mes

Recién a mediados de noviembre se conocerá el plan que tiene Burger King para determinar quién será el gran ganador del premio de un millón de dólares. Por el momento, en un par de semanas, estas magníficas e innovadoras hamburguesas llegarán a cada rincón de Estados Unidos.

Otras novedades de Burger King

A finales de agosto, Burger King lanzó a la venta una nueva limonada rosa congelada que tiene sabor a la combinación de frutos del bosque, flores y cítricos. Además, el popular menú Your Way Meal de US$5 seguirá disponible hasta el mes de octubre.

LA NACION