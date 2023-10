escuchar

La búsqueda de un arete de oro llevó a una familia a descubrir evidencia de un asentamiento vikingo en su jardín. El increíble hallazgo sucedió en la isla noruega de Jomfruland, cuando con un detector de metales registraron su patio en busca de la joya perdida, pero el dispositivo empezó a sonar cerca de un árbol y, al cavar, encontraron reliquias de 1200 años de antigüedad.

En una publicación de Facebook del Patrimonio cultural en el municipio de Vestfold y Telemark se informó acerca del hallazgo: “¡Fantástico momento de un vikingo en Jomfruland! La familia Aasvik se suponía que iba a buscar un arete de oro con un detector de metales, y tan pronto como encendieron el aparato, encontraron algo”. La isla en la que se registró el hallazgo se localiza en la costa sureste de Noruega, frente al estrecho de Skagerrak y Dinamarca.

La madre de Jan Erik Aasvik había perdido la joya en el jardín, así que decidieron utilizar un dispositivo que sonó con fuerza cerca de un árbol. “Agarré una pala y comencé a cavar. Probablemente no profundicé más de 20 o 30 centímetros. No entendí qué era, pero parecía viejo. Soy miembro de un grupo de personas que usan detectores de metales, así que publiqué una foto allí.”, dijo el hombre para The Gaze.

El increíble hallazgo vikingo de una familia noruega

Lo que la familia noruega encontró fue una hebilla bien conservada en forma de ovalo y otro artículo redondo. Los broches eran característicos del siglo IX y estaban decorados con grabados de animales y otros patrones, de acuerdo con los expertos. “Creemos que esta es la tumba de una mujer que se conserva en el jardín familiar. Pensamos que fue enterrada allí en el 800. ¡Felicitamos a la familia que encontró el primer hallazgo seguro de tiempo vikingo en Jomfruland!”, se lee en Facebook.

Vibeke Lia, arqueóloga del Consejo del Condado de Vestfold y Telemark que fue consultada por medios locales, viajó a la casa de los Aasvik para ver los artefactos, que pueden ser los primeros hallazgos de la época vikinga (793 a 1066 d. C.) en la isla de Jomfruland, lo que confirma que la gente vivía allí en ese momento, comentó la experta.

El artefacto más grande encontrado en la tumba es un broche de forma ovalada que habría sido usado por una mujer con un vestido sin mangas, para sujetar los tirantes de los hombros en la parte delantera, sumó Lia y agregó que estos broches estaban habitualmente en las tumbas de las mujeres vikingas, en un estilo característico del siglo IX: “Vienen en pares, uno para cada correa, por lo que debería haber otro allí”.

Los broches eran característicos del siglo IX Rune Nordseter - Facebook KulturarvVestfoldTelemark

La arqueóloga explicó que se habían encontrado moldes en sitios arqueológicos en la ciudad de Ribe, Dinamarca, de principios de la era vikinga, que fue fundada en el siglo VI. Sin embargo, las decoraciones de los broches recién descubiertos sugieren que fueron hechos en el siglo IX: “Están en muy buenas condiciones en comparación con la mayoría de los hallazgos de detección de metales que encontramos”.

A pesar de la posibilidad de que haya más tesoros escondidos bajo la superficie en el jardín de la familia Aasvik, no se pueden realizar excavaciones debido a las protecciones legales vigentes. Los investigadores pretenden utilizar métodos de alternativos para descubrir los secretos de la isla. “No sabemos si hay un asentamiento relacionado con el lugar, pero la gente a menudo enterraba a sus muertos cerca de las carreteras o cerca de sus casas en el patio”, comentó Lia en Dagbladet.

La familia noruega buscaba un arete y encontró un tesoro vikingo Facebook KulturarvVestfoldTelemark

La especialista agradeció a los Aasvik por detener su excavación una vez que se dieron cuenta de que podrían haber encontrado algo de importancia arqueológica. Los artefactos descubiertos se encuentran actualmente en las oficinas municipales del condado de Vestfold y Telemark, pero serán enviados al Museo de Historia Cultural de Oslo.

