Desde hace varios años, el lago Tahoe, que se ubica en la sierra que divide a California y Nevada, en Estados Unidos, enfrenta un problema de basura y contaminación que amenaza su belleza natural, a tal grado que a fines de 2022 fue incluido en una curiosa lista de anti-recomendaciones de viaje, que incluyó destinos de todo el mundo que enfrentaban amenazas relacionas con el turismo y los efectos del cambio climático.

Una de las organizaciones ambientalistas que trabajan para recuperar el esplendor del sitio natural, Clean Up the Lake, reportó que desde 2018 han retirado más de 27 toneladas de desechos con el trabajo de buzos especializados. Sin embargo, a partir de este verano, otro equipo de fundación Restoring the Lake Depths (Restaurando las profundidades del lago) comenzó a probar una solución más avanzada con un robot submarino de alta tecnología, que les permite acelerar la extracción de basura.

Con este dispositivo, han logrado sacar cerca de cinco toneladas de materiales peligrosos durante los últimos meses, que incluyen botellas de alcohol que contenían plomo y cadmio, cientos de cámaras de acción, al menos cinco drones con baterías de litio fabricadas con químicos tóxicos, como plomo, níquel, grafito y cobre e incluso una vieja bicicleta y un barco de más de 700 kilos.

El director de la fundación, Scott Fontecchio, explicó al portal SFGATE que antes de sacar el barco tuvieron que probar el pH del agua para asegurarse de que era seguro tocarlo. Estaba a solo unos metros bajo la superficie y, al sacarlo, “nuestros pies ardían porque era extremadamente tóxico”, rememoró el activista.

En semanas recientes, recuperaron un bote eléctrico que se había hundido en el lago @restorethedepths / Instagram

Las investigaciones sobre los desechos que fueron llevados a la superficie concluyeron que los niveles de plomo en el lago Tahoe superaron en más de 2500 veces el límite aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), lo que se debía en gran medida a la cantidad de cables de telecomunicaciones que quedaban deteriorados que quedaban en el lecho del lago.

“Parece que muchos de estos objetos datan de los años 50 y 60. Algunos de los barcos que hemos sacado parecen haber sido ensamblados con tanques viejos de la Segunda Guerra Mundial. Es como si hubieran estado destinados a hundirse”, detalló Fontecchio.

No obstante, los ambientalistas señalan que la contaminación que generan estos desechos no solo un riesgo para la salud humana, sino también para el ecosistema del lago, debido a que la presencia de metales en el agua puede desorientar o matar a los peces de agua dulce, lo que a su vez interrumpe la cadena alimentaria y favorece la proliferación de especies invasoras.

El equipo opera el robot que recoge desechos del lago desde una embarcación en la superficie Restoring The Lake Depths Foundation

Quieren un segundo robot

La fundación Restoring the Lake Depths planea introducir una segunda embarcación con un robot tan pronto como encuentren un cable lo suficientemente largo para operarlo de forma remota y así acelerar la limpieza. Hasta ahora, ya abarcaron un tramo de unos 20 kilómetros, desde South Lake Tahoe hasta Cave Rock.

“Realmente no es complicado”, explicó Fontecchio sobre el dispositivo que es capaz de alcanzar profundidades de hasta 500 metros, se conduce con un control de PlayStation y está equipado con un gancho para sacar objetos grandes y una cesta donde se recogen plásticos de menor tamaño.

Debido a que el clima en Lake Tahoe limita la búsqueda de desechos peligrosos solo a los meses verano, la fundación planea mudar sus labores de limpieza durante la temporada invernal al lago Oroville, en el condado de Butte; y al Lago Folsom, de los condados de Placer, El Dorado y Sacramento, al norte de California, donde comenzarán a probar tecnología de inteligencia artificial para mejorar las habilidades de reconocimiento submarino del robot.