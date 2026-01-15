Cae el petróleo tras declaraciones conciliadoras de Trump sobre Irán

Los precios del petróleo se desplomaron este jueves después de que Donald Trump declarara que "la matanza ha cesado" en Irán, lo que redujo las perspectivas de una intervención estadounidense en el país asiático.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en marzo, cayó un 4,15%, hasta los US$63,76 por barril.

El precio del crudo West Texas Intermediate, para entrega en febrero, se redujo a su vez 4,56%, hasta los US$59,19 por barril.

"Parece que se está asentando cierta calma en torno a la situación iraní", declaró a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA.

El presidente estadounidense, que había amenazado repetidamente con intervenir en Irán en los últimos días en respuesta a la sangrienta represión de las protestas, suavizó su tono el miércoles durante un evento en la Casa Blanca.

Cuando la AFP le preguntó si una intervención militar estadounidense estaba descartada, respondió: "estaremos atentos a lo que ocurra".

"Fuentes muy importantes del otro lado nos informaron y dijeron que la matanza ha cesado", declaró.

La Casa Blanca, por su parte, afirmó el jueves que Teherán había cancelado 800 ejecuciones de manifestantes previstas para el día anterior.

El mercado "ya no espera una intervención estadounidense en el futuro próximo", señaló Yawger.

Los precios del crudo habían aumentado de forma constante en los últimos días ante el temor de que una escalada militar pudiera provocar importantes interrupciones del suministro.

Ahora, "la estructura de precios parece nuevamente frágil" ante la perspectiva de un exceso de oferta, explicó.

El crudo se encuentra bajo presión debido al deseo de Estados Unidos de explotar los recursos venezolanos tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Washington concretó una venta de petróleo venezolano, la primera desde que tomó el control del sector, declaró este jueves a la AFP un funcionario estadounidense.

Según esta fuente, que no especificó la identidad del comprador, el acuerdo asciende a US$500 millones y podrían concretarse nuevas ventas en los próximos días o semanas.

Trump anunció la semana pasada que las autoridades interinas de Venezuela entregarían a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado y de alta calidad.