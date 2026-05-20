Calendario y resultados de las finales de conferencia de la NBA
A continuación el programa y los resultados de las finales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):
- CONFERENCIA ESTE
New York Knicks (n.º 3) - Cleveland Cavaliers (n.º 4)
(Knicks lideran la serie 1-0)
19 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers 115-104 tras prórroga
21 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers
23 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Knicks
25 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Knicks
27 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers (si es necesario)
29 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Knicks (si es necesario)
31 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers (si es necesario)
- CONFERENCIA OESTE
-- Oklahoma City Thunder (n.º 1) - San Antonio Spurs (n.º 2)
(Spurs lideran la serie 1-0)
18 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs 115-122 tras doble prórroga
20 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs
22 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder
24 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder
26 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs (si es necesario)
28 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder (si es necesario)
30 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs (si es necesario)