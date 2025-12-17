California amenaza a Tesla con suspender su licencia de ventas por 30 días por dichos engañosos

SAN FRANCISCO (AP) — Los reguladores de California están amenazando con suspender la licencia de Tesla para vender sus autos eléctricos en el estado el próximo año, a menos que el fabricante de automóviles modere sus tácticas de mercadotecnia para sus funciones de conducción autónoma, luego de que una jueza concluyera que la empresa encabezada por Elon Musk ha estado engañando a los consumidores sobre las capacidades de esa tecnología.

La posible suspensión de 30 días de las ventas de Tesla en California es el principal castigo que se recomienda al Departamento de Vehículos Motorizados del estado en una decisión publicada el martes por la noche. En su fallo, la jueza de derecho administrativo Juliet Cox determinó que Tesla había estado involucrada durante años en prácticas engañosas de mercadotecnia, al usar los términos "piloto automático" y "conducción autónoma total" para promover la tecnología de manejo autónomo disponible en muchos de sus autos.

Después de presidir audiencias durante cinco días en julio en Oakland, California, Cox también recomendó suspender la licencia de Tesla para fabricar autos en su planta de Fremont, en el mismo estado. Sin embargo, los reguladores estatales no van a imponer esa parte de la sanción propuesta por la jueza.

Tesla tendrá un plazo de 90 días para realizar cambios que transmitan más claramente las limitaciones de su tecnología de conducción autónoma, con el fin de evitar que le suspendan su licencia de ventas en California. Después de que reguladores del estado presentaran su medida contra Tesla en 2023, la empresa de Austin, Texas, ya realizó un cambio significativo al incluir un texto que aclara que su paquete de conducción autónoma total aún requiere la supervisión de un conductor humano mientras esté en uso.

“Tesla puede tomar medidas simples para pausar esta decisión y resolver permanentemente este problema, medidas que las empresas de vehículos autónomos y otros fabricantes de automóviles han podido lograr”, señaló Steve Gordon, director del Departamento de Vehículos Motorizados de California.

En una publicación en la red social X de Musk, Tesla desestimó la decisión, llamándola un exceso regulatorio. "Esta fue una orden de 'protección al consumidor' sobre el uso del término 'piloto automático' en un caso donde ni un solo cliente se presentó para decir que hay un problema. Las ventas en California continuarán sin interrupciones", indicó la empresa.

El fabricante de automóviles ya ha sido afectado por una caída global en la demanda, la cual comenzó durante una reacción negativa al papel destacado que desempeñó Musk en la oficina de supervisión de recortes al presupuesto del gobierno federal, creada por el presidente Donald Trump en su gobierno. La creciente competencia y una línea de vehículos más antigua también pesaron sobre las ventas de Tesla, aunque la empresa renovó su Model Y, el vehículo más vendido del mundo, y presentó versiones más económicas del Model Y y Model X.

Aunque Musk dejó Washington después de una ruptura con Trump, las repercusiones han seguido afectando las ventas de automóviles Tesla, que habían disminuido un 9% desde 2024 hasta los primeros nueve meses de 2025.

A pesar de la caída y la amenaza de suspensión de ventas en California, el precio de las acciones de Tesla alcanzó un máximo histórico de US$495,28 durante las primeras operaciones del miércoles, antes de retroceder más tarde para caer por debajo de US$470. A pesar de ese revés, las acciones de la compañía todavía valen un poco más de lo que valían antes de la etapa de Musk en el gobierno de Trump, un encargo que, según Musk, tuvo "algo de éxito", aunque recientemente dijo que no lo volvería a asumir.

El desempeño de las acciones de Tesla en el contexto de la erosión de las ventas de automóviles refleja el énfasis creciente que los inversores están poniendo en los empeños de Musk para desarrollar tecnología de inteligencia artificial, ello con el fin de implantarla en robots humanoides y en una flota de Teslas autónomos que operarán como robotaxis en todo Estados Unidos.

Durante años, Musk ha estado prometiendo que la tecnología de conducción autónoma de Tesla le permitiría alcanzar su visión de los robotaxis, sin cumplir con la promesa, pero la empresa finalmente comenzó a probar el auto concepto en Austin este año, aunque con un supervisor humano en el auto para tomar el control si algo sale mal. Hace sólo unos días, Musk reveló que Tesla había comenzado pruebas de sus robotaxis sin un monitor de seguridad en el vehículo.

Los reguladores de California están lejos de ser los primeros críticos en acusar a Tesla de exagerar las capacidades de su tecnología de conducción autónoma de manera potencialmente peligrosa. La empresa ha insistido firmemente en que la información contenida en el manual del propietario de sus vehículos en su sitio web deja claro que su tecnología de conducción autónoma aún requiere supervisión humana, incluso mientras lanzaba un video en 2020 que mostraba uno de sus autos supuestamente conduciendo por sí solo. El video, citado como evidencia contra Tesla en la decisión que recomienda la suspensión de la licencia de ventas de la empresa en California, permaneció en su sitio web durante casi cuatro años.

Tesla ha sido blanco de diversas demandas, las cuales alegan que sus tergiversaciones sobre la tecnología de conducción autónoma han adormecido a los humanos, en una falsa sensación de seguridad que ha resultado en accidentes mortales. La empresa ha resuelto o prevalecido en varios casos, pero este año un jurado de Miami consideró a Tesla parcialmente responsable de un accidente mortal en Florida que ocurrió mientras el piloto automático estaba activado, y le ordenó al fabricante de automóviles pagar más de US$240 millones en daños.

