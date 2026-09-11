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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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La ciudad de San José se ubica dentro del estado de California
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaCity of San José

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 69 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Los Angeles, California

El sábado 12 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 13 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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