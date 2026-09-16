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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de septiembre
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de septiembre Gregory Bull - AP

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el miércoles 16 de septiembre la temperatura rondará entre 63 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: llovizna dispersa y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: llovizna dispersa y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: llovizna dispersa y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El miércoles 16 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: llovizna dispersa y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: llovizna dispersa. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 17 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 18 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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